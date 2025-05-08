نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنذار للمخالفين..محافظة الجيزة تزيل حالات بناء مخالف بمنطقة المنصورية بالهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود التصدي لمحاولات البناء المخالف وإزالتها في المهد لتحقيق الردع للمخالفين.

قامت محافظة الجيزة بإزالة حالات بناء مخالف تم رصدها من خلال فرق المتابعة والرصد الميداني بمنطقة المنصورية بحي الهرم مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة بشكل يومي للتصدي الحاسم لكافة صور مخالفات البناء والتعديات مشددًا على أن القانون سيطبق بكل قوة على المخالفين دون استثناء.

شدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن برصد أي محاولات للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو استكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية وإزالتها فورًا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

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