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شيخ الأزهر يهنئ البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية

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  • شيخ الأزهر يهنئ البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية 1/2
  • شيخ الأزهر يهنئ البابا ليو الرابع عشر بمناسبة انتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية 2/2

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أحمد جودة - القاهرة - هنَّأ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف البابا ليو الرابع عشر؛ بمناسبة انتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية.

وكتب شيخ الأزهر على موقعة الرسمي على منصة “x” قائلًا: أتقدَّم بخالص التهنئة إلى البابا ليو الرابع عشر؛ بمناسبة انتخابه بابا للكنيسة الكاثوليكية، ونتطلع لاستكمال العمل مع قداسته لترسيخ الحوار بين الأديان، وتعزيز قيم الأخوَّة الإنسانيَّة؛ من أجل نشر السلام العالمي والتعايش المشترك، ومستقبل أفضل للبشرية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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