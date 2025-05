نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يدعو الهند وباكستان لضبط النفس وتغليب الحوار ووقف التصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دولتين الهند وباكستان للتحلِّي بالحكمة، وتغليب لغة الحوار، ووقف التَّصعيد، ونشر الإمام الأكبر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

قائلًا: الجارتين الهند وباكستان للتحلِّي بالحكمة، وتغليب لغة الحوار، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف التَّصعيد، وعدم استخدام الموارد الطبيعيَّة المشتركة بين الدول أداةً لتأجيج الصراعات والتعصب، ونهيب بسرعة العودة إلى طاولة المفاوضات، فعالمنا اليوم لا يحتمل مزيدًا من الحروب والصراعات.

I call upon the neighboring nations of India and Pakistan to exercise wisdom، prioritize the language of dialogue، and demonstrate the utmost levels of self-restraint. It is imperative to halt any escalation and to refrain from using shared natural resources as instruments to inflame conflicts and incite fanaticism. We urge a swift return to the negotiation table، for our world today cannot endure further wars and conflicts.