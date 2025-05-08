نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفتي الجمهورية يهنئ موراتينوس لتعيينه مبعوثًا أمميًّا لمكافحة كراهية الإسلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدَّم الدكتور نظير محمد عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بخالص التهاني إلى السيد ميجيل أنخيل موراتينوس بمناسبة تعيينه مبعوثًا خاصًّا للأمم المتحدة معنيًّا بمكافحة كراهية الإسلام.

ويؤكد المفتي أنَّ هذا القرار الهام يُعدُّ خطوةً إيجابية تعكس التزام المجتمع الدولي وجهوده المستمرة لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا المتنامية، وتعزيز قيم الحوار والتعايش السلمي بين الشعوب والحضارات.

كما يُعرب مفتي الجمهورية عن ثقته التامَّة بأن السيد موراتينوس، بما يمتلكه من خبرة طويلة في مجال الحوار الحضاري وجهوده البارزة في قيادة تحالف الحضارات، قادرٌ على تحقيق نجاحات ملموسة في مهمته الجديدة، التي تأتي في وقتٍ أحوج ما يكون العالم فيه إلى ترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل ونبذ كافة صور الكراهية والتعصب.

ويؤكد المفتي حرص دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمبعوث الجديد في جهوده لمحاربة خطاب الكراهية، وتعزيز صورة الإسلام الصحيح، وتوضيح سماحة تعاليمه عالميًّا.