نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل الامتحانات.. أولياء أمور مصر يطلق مبادرة "معلم في الخير" لدعم الطلاب نفسيًا وعلميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ائتلاف أولياء أمور مصر تفعيل مبادرة "معلم في الخير" التي تهدف إلى دعم طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية العامة قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، من خلال تنظيم مراجعات دراسية دورية وتقديم دعم نفسي وتربوي للطلاب في هذه المرحلة الحساسة من حياتهم التعليمية.



وناشدت داليا الحزاوي، مؤسسة الائتلاف والخبيرة الأسرية، المعلمين في مختلف المحافظات بالمشاركة الفعالة في المبادرة، مشيرة إلى إمكانية استخدام تطبيقات مثل "زووم" أو "يوتيوب" أو حتى البث المباشر على "فيس بوك" لتقديم الشرح والتفاعل مع الطلاب، إلى جانب إعداد ملخصات دراسية بصيغة PDF وتوفير حلول لأسئلة كتب الوزارة والمراجعات المتنوعة، بما يساعد الطلاب على التعرف على أنماط مختلفة من الأسئلة والتدريب على الإجابة عليها.



وأكدت الحزاوي أن هذه المبادرة تمثل فرصة حقيقية لكل معلم للمساهمة في الخدمة المجتمعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الأسر المصرية، حيث تعاني كثير من الأسر من الأعباء المادية المرتفعة نتيجة الدروس الخصوصية وحصص المراجعة النهائية التي تشهد عادة ارتفاعًا كبيرًا في التكلفة.



وأضافت أن مساهمة المعلمين في هذه المبادرة يمكن أن تُخفف الضغط المادي عن أولياء الأمور وتوفر بيئة تعليمية آمنة وداعمة للطلاب.



يأتي ذلك تزامنًا مع اقتراب امتحانات نهاية العام الدراسي، حيث حددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الشهادة الإعدادية من 31 مايو وحتى 4 يونيو 2025، فيما تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو بنظاميها الجديد والقديم، وفقًا للجدول الذي أعلنته الوزارة مؤخرًا.

