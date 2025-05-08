نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكايات الحب في زمن الحرب.. قصص عشق غيرت مجرى التاريخ في الحرب العالمية الثانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حين تندلع الحروب، تنقلب الموازين كلها، ويختلط صوت القنابل بخفقات القلوب، تبدو المعارك للوهلة الأولى ساحات للدمار والموت فقط، لكن بين خطوط النار، تولد قصص حب أعنف وأصدق مما تخيلنا، في زمن تذوب فيه القيم تحت وطأة العنف، يصبح الحب تمردًا صامتًا، سلاحًا خفيًا، وقرارًا جريئًا بالانتصار للحياة في وجه الموت.

وليس كل من حمل السلاح كان يحارب فقط من أجل أرض أو شرف، أحيانًا كان يقاتل من أجل وجه حبيب ينتظره في الضباب، أو وعد قطعه قبل أن يشعل العالم نيرانه، وفي أحيان أخرى، تحولت قصص الغرام إلى خناجر في خاصرة الجيوش، غيرت مسار معارك، وأعادت رسم خرائط قارات.

في زمن الحرب، الحب ليس مجرد قصة عابرة، بل معركة موازية تدور بصمت، مفعمة بالخيانة أحيانًا، وبالفداء أحيانًا أخرى، ويصبح العاشق جاسوسًا، والضابط خائنًا لأجل وعد، والجاسوسة ملاكًا يزرع الفوضى بين الصفوف المتراصة، هنا يصبح القلب جزءًا من الخطة العسكرية، والقبلات رسائل سرية تمر عبر الحدود، ومن أحبوا في زمن الحرب لم يكونوا مجرد محبين، كانوا محاربين من طراز آخر، كتبوا تاريخهم بالدموع والرصاص معًا.

وفي قلب أكثر الفصول دموية في التاريخ، وبين أزيز الطائرات ودوي القنابل، ووسط مشهد سياسي يغرق في الدماء والمؤامرات، كان هناك حب يعيش في الظل، حب خجول لكنه عميق، يربط بين أكثر رجال القرن العشرين إثارة للجدل، وبين فتاة عادية تحولت إلى أسطورة مأساوية، فقصة " إيفا براون " و" أدولف هتلر " ليست مجرد قصة عشق، بل فصل خفي من الحرب العالمية الثانية، قصة حب ولاء مطلق قاد إلى غرفة صغيرة تحت الأرض، حيث انتهى كل شيء برصاصة وحبة سيانيد.

ولدت " إيفا آنا بول براون " عام 1912 في ميونخ، لعائلة بورجوازية بسيطة، ولم تكن من النبلاء، ولا ابنة ضابط، كانت فتاة عادية ذات ملامح أوروبية هادئة وشعر أشقر وعيون زرقاء، تحلم بالحب والحياة العادية،عملت وهي في سن السابعة عشرة كمساعدة للمصور الشخصي لأدولف هتلر، هاينريش هوفمان، وكانت تلك اللحظة البسيطة في حياتها بداية لقدر معقد، إذ التقت خلال عملها بهتلر نفسه.

كان هتلر في أواخر الثلاثينيات من عمره، زعيمًا متصاعدًا للحزب النازي، يشق طريقه إلى السيطرة على ألمانيا، ولكنه كان غامضًا، منطويًا، يعيش على ذكريات حب قديم انتهى بمأساة انتحار حبيبته الأولى جيلي راوبال، ومع إيفا، كان الأمر مختلفًا، فقد وجد فيها هتلر نوعًا من الصفاء، البساطة، والولاء غير المشروط الذي كان يحتاجه، أما هي، فقد انجذبت إلى الهالة الغامضة حوله، إلى هذا الرجل الذي كان يعد ألمانيا بعصر مجيد.

ورغم العلاقة العاطفية التي جمعتهما مبكرًا، ظل هتلر حريصًا على إبقاء إيفا في الظل، فقد كان يعلم أن صورته كرجل أعزب تعزز جاذبيته السياسية، وتمنحه صورة القائد المتفاني الذي لا وقت له للحب، " إيفا " لم تحضر المناسبات الرسمية الكبرى، ولم ترافقه علنًا، وكانت جزءًا من حياته الخاصة، تعيش بين قصوره، في أوبرسالزبرغ بجبال الألب، أو في برلين، لكنها كانت دومًا بعيدة عن الأضواء.

تحملت تجاهله العلني، وعزلتها السياسية، وحبسته العاطفية القاسية، بل في إحدى الفترات، حين شعرت بالإهمال، حاولت الانتحار بإطلاق النار على نفسها، لكنها نجت، وكانت رسائلها له مليئة بالحب والاشتياق والولاء، بينما كانت رسائله قليلة، مقتضبة، يغلب عليها الطابع الأبوي أكثر من العاطفي.

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939، أصبح هتلر غارقًا في خريطة العالم أكثر من حياته الشخصية، وكانت إيفا شاهدة صامتة على كل شيء، الانتصارات السريعة على أوروبا الغربية، وهزيمة فرنسا، وغزو الاتحاد السوفيتي، وفشل حملة روسيا الشتوية، وبداية السقوط في ستالينغراد، وخلال كل هذه السنوات، بقيت إيفا في الظل.

كانت تزين قصوره، ترتب أموره الشخصية، وترافقه في لحظات الانكسار كما في لحظات الجنون، في الوقت الذي كانت فيه ملايين النساء الألمانيات يفقدن أزواجهن وأبناءهن في الجبهات، كانت إيفا تعد لهتلر الحفلات الصغيرة، تهديه أفلامًا منزلية، وتملأ لحظاته بالضحك البسيط الذي بات نادرًا.

ومع انهيار جبهة الحرب، وسقوط برلين في قبضة الجيش الأحمر، انسحب هتلر وإيفا مع قادة الرايخ المقربين إلى قبو تحت الأرض أسفل المستشارية الألمانية، عرف لاحقًا باسم "الفوهرر بانكر"، وكان ذلك القبو آخر معقل للرايخ الثالث، وآخر محطة في رحلة هتلر السياسية والشخصية، وفي الأيام الأخيرة، تخلت إيفا براون عن كل فرصة للهرب، كان يمكنها بسهولة مغادرة برلين، لكنها اختارت البقاء إلى جانبه حتى النهاية.

وفي 28 أبريل 1945، وسط دوي القنابل وزحف السوفييت نحو وسط برلين، قرر هتلر أن يكافئ وفاءها الأخير، وطلب منها الزواج، أقيمت مراسم زفاف صغيرة في الفوهرر بانكر، حضرها عدد محدود جدًا من كبار النازيين، وكانت إيفا أخيرًا "السيدة هتلر"، لكن السعادة لم تدم أكثر من أربعين ساعة، وفي 30 أبريل 1945، بعد توديع المقربين منهم، اختلى هتلر وإيفا في غرفتهما.

هو أطلق الرصاص على رأسه، وهي ابتلعت كبسولة سيانيد قاتلة، وطبقًا لأوامر هتلر، حمل الحراس جثتيه وجثة إيفا إلى الحديقة الخلفية للمستشارية، حيث تم إحراقهما بالكامل بالبنزين، وسط القصف المستمر، وكان الهدف واضحًا، عدم ترك الجثتين للعدو ليحولوهما إلى أداة دعائية، وهكذا انتهت قصة حب غريبة، حب اختار ألا يعيش إلا في الظل، وألا يموت إلا وسط النيران.

قصة إيفا براون وهتلر تظل واحدة من أكثر قصص الحب جدلًا في التاريخ الحديث، حب لم يغير مسار الحرب كما تفعل قصص الجواسيس أو الضباط، لكنه شكل اللحظة الأخيرة في حياة رجل غيّر وجه العالم للأبد، واختارت إيفا أن تكون جزءًا من حكاية الموت، لا الحياة، وأن تبقى مع الرجل الذي أحبته، ولو في قبو مظلم تحت الأرض، ولو كان الطريق الوحيد للخروج هو الموت.

وعلي الجبهه وسط هدير الدبابات وصرير الأسلحة، حيث لا صوت يعلو فوق صوت المعارك، عاشت قصة حب هادئة لكنها صلبة، قصة قادت واحدًا من أشهر قادة الحرب العالمية الثانية إلى قرارات غير متوقعة، أثرت على سير المعارك وعلى مصير ألمانيا النازية نفسها، وهي قصة إروين روميل، أسطورة الصحراء، وزوجته لوسي مولين، لم تكن مجرد علاقة عاطفية، بل كانت دراما إنسانية كاملة، كان للحب فيها دور خفي لكنه عميق في تشكيل مسار القائد الذي تحدى هتلر نفسه.

ولد إروين روميل عام 1891 لعائلة ألمانية متواضعة، ولم يكن من أبناء العائلات الأرستقراطية، بل كان نسيجًا من الطبقة الوسطى الطموحة، أما لوسي مولين، فهي ابنة رئيس بلدية صغير، فتاة ألمانية أنيقة، ذكية، تربت على مبادئ الصرامة والأخلاق، والتقى الاثنان في مرحلة مبكرة من حياته العسكرية، خلال فترة خدمته في الجيش القيصري الألماني، وكانت لوسي تكبر روميل بأربع سنوات، لكنها كانت تمتلك روحًا شابة تتجاوز حدود الزمن.

وقع روميل في حبها منذ النظرة الأولى، وبدأت بينهما علاقة مليئة بالرسائل الرومانسية والمواعيد المتأججة بالمشاعر، وبعد خطوبة طويلة بسبب ظروف الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، تزوجا عام 1916، وسط أجواء الحرب والدمار، كان زواجهما بمثابة واحة من السكينة وسط العاصفة.

ومنذ بداية زواجهما، أدركت لوسي أن الحياة مع روميل لن تكون سهلة، فقد كان مهووسًا بالكمال العسكري، كثير الغياب عن المنزل بسبب تدريباته ومهامه، ومع ذلك، كانت لوسي شديدة الولاء والدعم له، شجعته على مواصلة طموحاته، حتى حين كان يقضي أشهرًا طويلة بعيدًا عنها، كانت تملأ حياته برسائلها الدافئة التي تشجعه على الصبر والمثابرة.

أنجبا ولدًا وحيدًا، مانفريد روميل، الذي أصبح فيما بعد شخصية سياسية بارزة في ألمانيا ما بعد الحرب، ورغم الحياة العسكرية القاسية، بقي روميل زوجًا محبًا وأبًا مهتمًا، يعود دائمًا إلى حضن لوسي طلبًا للراحة بعيدًا عن ضوضاء المعارك، ومع تصاعد نجمه خلال الحرب العالمية الثانية، خاصة في حملة شمال إفريقيا، أصبح روميل أسطورة عسكرية عالمية.

وبينما كان روميل يقود قواته وسط رمال ليبيا ومصر، كانت لوسي في ألمانيا تنتظر بشغف أخباره، تتابع تقاريره عبر الراديو، تقرأ الرسائل التي كان يرسلها لها كلما سنحت له الفرصة، ولم تكن مجرد زوجة تقف على الهامش، بل كانت أحيانًا مستشارته العاطفية والمعنوية، تشجعه حين تتراجع معنوياته، وتواسيه حين تتكاثر عليه الضغوط السياسية والعسكرية.

يقال إن روميل، رغم انشغاله الشديد، كان يحمل معه صورة صغيرة للوسي في محفظته العسكرية طوال الحملات القتالية، ورغم عمله ضمن القيادة النازية، لم يكن روميل من الدائرة المغلقة للنازيين الأيديولوجيين، كان ينظر إلى نفسه كجندي محترف، وليس كأداة سياسية، ومع تقدم الحرب، وظهور الفظائع التي ارتكبها النظام النازي، بدأ روميل يبدي امتعاضه الشديد من سياسات هتلر، خاصة إصرار الفوهرر على القتال حتى الموت دون أي مرونة تكتيكية.

ةتقول بعض الروايات إن لوسي لعبت دورًا مهمًا في تغذية شكوكه السياسية، كانت تسمع عن مآسي الحرب، وعن التضحيات العبثية، وتنقل لروميل صورة مختلفة عن الأكاذيب الرسمية التي كان النظام يبثها، وهذه الأحاديث الخاصة بينهما كانت تزرع في داخله بذور التمرد، والتي ستظهر لاحقًا في موقفه المصيري.

وفي عام 1944، وبعد إنزال قوات الحلفاء في نورماندي، انهارت جبهة ألمانيا الغربية، كان روميل مكلفًا بالدفاع عن فرنسا، وكان يعلم أن ألمانيا قد خسرت الحرب بالفعل، وفي هذه المرحلة الحرجة، اتصل به بعض كبار الضباط المشاركين في مؤامرة 20 يوليو الشهيرة لاغتيال هتلر والانقلاب على الحكم النازي.

روميل، برغم رفضه لسياسات هتلر، كان مترددًا في المشاركة الفعلية في الاغتيال، ويعتقد المؤرخون أن واحدًا من الأسباب كان حبه العميق لعائلته، خاصة خوفه على لوسي ومانفريد من الانتقام النازي، وبعد فشل محاولة الاغتيال، وقع روميل تحت الشبهات، ولم يكن هناك دليل قاطع على تورطه المباشر، لكنه كان يعرف أكثر مما يجب.

هتلر، الذي كان يعجب بروميل كبطل شعبي، خيره بين أمرين، أن يحاكم محاكمة علنية بتهمة الخيانة، مما سيؤدي إلى إذلاله وإعدام عائلته، أو أن ينتحر "بشرف"، مقابل حماية أسرته ومنحهم معاشًا كريمًا، وفي أكتوبر 1944، زار ضابطان من قوات الأمن الخاصة منزله، وأعطياه السم.

ودع روميل لوسي ومانفريد وداعًا مؤلمًا، وغادر المنزل بسيارته الرسمية وفي الطريق، ابتلع السم، ومات على الفور، وأعلنت السلطات لاحقًا أن روميل توفي متأثرًا بجروح أصيب بها خلال غارة جوية، حفاظًا على صورته كبطل قومي.

وبعد وفاة روميل، عاشت لوسي حياة طويلة نسبيًا، حتى وفاتها عام 1971، ولم تتزوج أبدًا بعده، وكرست حياتها لتربية ابنهما مانفريد، الذي أصبح لاحقًا عمدة مدينة شتوتغارت، وظلت لوسي وفية لذكراه حتى أنفاسها الأخيرة، وفي مذكراتها ورسائلها، لم تكن تتحدث عن روميل كقائد عسكري فقط، بل كزوج حنون، وإنسان كان يحلم بالسلام أكثر من الحرب.

لم يكن حبهما قصة خيالية أو رومانسية وردية، كان حبًا واقعيًا، تحمل الغياب، والألم، والخوف، والخيانة السياسية، وربما كان حب لوسي هو ما منح روميل شجاعة اتخاذ قراره الأخير، أن يموت بشرف، لا أن يعيش مذلولًا، ولا أن يترك عائلته فريسة للانتقام.

وعلي جبهه أخري في دهاليز الظلام والمهمات السرية، حيث لا يرى النصر إلا عبر الهمسات والخيانات والقلوب المكسورة، تظهر وجوه أخرى من البطولة، من بين هؤلاء " كريستين غرانفيل "، الجاسوسة البولندية البريطانية التي غيرت مسار عمليات في الحرب العالمية الثانية، ليس فقط بذكائها وقدرتها الفائقة على البقاء، بل أيضًا بقدرتها الغامضة على أسر القلوب، وتحويل مشاعر الحب إلى سلاح ناعم يفتك بالأعداء ويُنقذ الأرواح.

اسمها الحقيقي ماريا كريستينا جانا سكاربك، لعائلة أرستقراطية يهودية الأصل، عاشت طفولة مرفهة، لكنها كانت متمردة على القيود الاجتماعية منذ صغرها، كانت تركب الخيول، تتسلق الجبال، وتخوض مغامرات جريئة في وقت كانت فيه النساء يحصرن في أدوار ضيقة، ومع اجتياح ألمانيا لبولندا عام 1939، تغيرت حياتها للأبد.

لم تكن كريستين من النوع الذي يقف موقف المتفرج، فقررت أن تدخل معركة الحياة أو الموت بطريقتها الخاصة، وذلك عبر العمل في صفوف الاستخبارات البريطانية، وبفضل لغتها البولندية الأصلية، وإجادتها للفرنسية والإنجليزية، وجمالها اللافت، وقوة شخصيتها، أصبحت كريستين واحدة من أوائل الجاسوسات اللواتي جندتهن المخابرات البريطانية للعمل خلف خطوط العدو.

كانت عملياتها متنوعة، تهريب الرسائل، تنظيم حركات مقاومة، تجنيد العملاء المحليين، وحتى تهريب الأسرى، لكن كريستين امتلكت سلاحًا فريدًا آخر وهو قدرتها على بناء علاقات عاطفية مع رجال مفاتيح، سواء كانوا عملاء أو قادة ميدانيين، دون أن تفقد ولاءها أو تغرق في العاطفة على حساب مهمتها.

كان الحب بالنسبة لها أداة، لكنها لم تكن تستعمله بخبث بل كانت تعطي الآخرين شعورًا حقيقيًا بالقرب والحنان وسط عالم مليء بالقسوة وهناك واحدة من أبرز القصص التي أظهرت تأثير الحب في حياة كريستين وغّيرت مسار عمليات المقاومة، كانت علاقتها بالضابط الفرنسي أندريه كامبون والذي كان قائدًا في حركة المقاومة الفرنسية، وتم اعتقاله من قبل الشرطة السرية النازية، وكانت التهمة كافية لإعدامه دون محاكمة.

عندما علمت كريستين باعتقاله، أطلقت واحدة من أكثر عمليات الإنقاذ جرأة في الحرب، انتقلت إلى بلدة قريبة من السجن متنكرة كصحفية فرنسية، وأقنعت أحد القادة الألمان المحليين بأنها ابنة دبلوماسي كبير، واستخدمت مزيجًا من الإغراء والتهديد المبطن، وبعد أيام من المناورات النفسية والعاطفية، استطاعت أن تحصل على إطلاق سراح أندريه مع اثنين من قادة المقاومة الآخرين.

كان مشهد خروج أندريه من السجن معصوب العينين واستقباله من قبل كريستين المشعة ابتسامة، أكثر درامية من أي فيلم سينمائي، ورغم علاقاتها المتعددة، لم تكن كريستين يومًا أسيرة لحب واحد، كانت ترتبط عاطفيًا ثم تنفصل بهدوء حين تفرض الظروف ذلك، دون أن تسمح لأي رجل أن يعطل مهمتها.

قال عنها أحد رؤسائها في الاستخبارات، "كانت كريستين تجمع بين دفء الأنثى وبرودة العقلية العسكرية، لا شيء يربك خطواتها "، ومع ذلك، تركت أثارًا عميقة في قلوب من أحبوها، وكثير من الرجال الذين تعاملوا معها ظلوا يتحدثون عنها حتى بعد نهاية الحرب، وكأنها كانت حلمًا عبر حياتهم كالبرق.

و مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وعودة أوروبا إلى سلام هش، وجدت كريستين نفسها بلا مهمة، العالم الذي تفوقت فيه، عالم الظلال والأكاذيب البطولية، قد اختفى، رفضت العمل كموظفة مكتبية أو أن تعيش حياة رتيبة، تنقلت بين وظائف بسيطة، عملت بائعة، ثم مضيفة على متن السفن، وأحيانًا مرشدة سياحية.

لكن روحها المغامرة وجمالها الأخاذ جعلاها دائمًا محط الأنظار، وفي عام 1952، تلقت طعنة غادرة في لندن، على يد رجل مهووس بها كان قد أحبها حبًا مرضيًا ورفضت ارتباطه، ماتت كريستين غرانفيل عن عمر يناهز 44 عامًا، ماتت الجاسوسة التي قاومت جيوشًا كاملة، على يد خيبة أمل في زمن السلم.

ربما كانت نموذجًا حيًا على أن الحب يمكن أن يكون أداة ناعمة وفتاكة في نفس الوقت، وكانت قادرة على استخدام مشاعرها ومشاعر الآخرين لتغيير مجريات المعارك، وإنقاذ الأرواح، وتحقيق المستحيل، وفي سجل الأبطال المنسيين للحرب العالمية الثانية، تظل كريستين واحدة من الأسماء التي تهمس بها الرياح خلف الستار، امرأة لم تعرف الخوف، ولم تكسرها الهزائم، ولم يسمح لها قلبها بأن يخون القضية التي وهبتها حياتها.