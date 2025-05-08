نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة يحتفي بـ42 عامًا من التميز ويمهد طريق المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد أمس الأربعاء الموافق 7 مايو انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة EPSF وسط أجواء احتفالية تعكس عراقة هذا الكيان الطلابي الذي يمتد تاريخه لما يزيد على أربعة عقود منذ تأسيسه عام 1982. وجاءت انطلاقة المؤتمر بحضور لافت من الطلاب والمهتمين بمجال الصيدلة، إضافة إلى عدد من الشخصيات المؤثرة في القطاعات الأكاديمية والمهنية والتقنية.

بدأت الفعاليات بكلمات افتتاحية مؤثرة تحت عنوان "رحلة طلبة"، استعرضت مسيرة طلاب أسسوا كيان EPSF، ليكون منصة تجمع طلاب كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية وتُسهم في تمكينهم وتطويرهم مهنيًا وشخصيًا. أعقب الكلمات تلاوة مباركة من آيات القرآن الكريم، تلاها عزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، في مشهد يعكس روح الانتماء الوطني والاعتزاز بالهوية المصرية.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد حازم، رئيس الاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة EPSF، أن النجاح لا يأتي صدفة، بل هو نتيجة عمل جماعي وتخطيط دقيق ورؤية واضحة. وأشار إلى أن الاتحاد يُعد نموذجًا يُحتذى به في العمل الطلابي المنظم، حيث نجح في تقديم نموذج شبابي واعد قادر على خدمة المجتمع الصيدلي ودعم الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.

كما ألقت الدكتورة سما غزلان، ممثلة الاتحاد العالمي لطلبة الصيدلة IPSF، كلمة أشادت خلالها بمستوى التنظيم والتفاعل الذي تشهده فعاليات الاتحاد المصري، مؤكدة على أهمية مواكبة طلاب الصيدلة للتطورات العالمية في التعليم الصيدلي، ومشددة على ضرورة تعزيز التبادل المعرفي والخبرات بين مختلف دول العالم لضمان جودة التعليم وتكامل المنظومة الصحية.

وشهدت الفعاليات مشاركة مجموعة من الشخصيات البارزة من قطاعات الصناعة والنقابات والمجتمع المدني وصناعة المحتوى، حيث قدموا رؤى ملهمة وتجارب واقعية ساعدت في توسيع آفاق الحضور من الطلاب.

فقد تحدث الدكتور أحمد عبد ربه، ممثل شركة Epico للأدوية، حول أهمية التعلم من الأخطاء واكتساب الخبرات من خلال الاحتكاك المباشر بسوق العمل، مشيرًا إلى أن النجاح في مجال الصناعات الدوائية يتطلب استعدادًا دائمًا للتعلم والتطور. وقدم عبد ربه عرضًا مصورًا عن مصانع الشركة بمدينة العاشر من رمضان، استعرض خلاله إمكانيات الإنتاج والتصنيع المحلي الدوائي.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو مغربي، عضو نقابة الصيادلة، أن مهنة الصيدلة باتت تتيح أكثر من 35 تخصصًا يمكن للصيدلي التميز فيها، داعيًا الطلاب إلى الاعتزاز بمكانتهم وعدم الالتفات إلى الشائعات السلبية التي تنتقص من قيمة المهنة، بل الاستمرار في تطوير الذات والبحث عن الفرص الحقيقية التي تثبت أن الصيدلي عنصر أساسي في المنظومة الصحية.

أما صانع المحتوى أحمد المهدي، فقد تناول مفهوم "The Dip"، وهو مصطلح يشير إلى المرحلة التي تعقب الحماسة الأولى وتسبق التمكّن، مؤكدًا أن الفشل المؤقت لا يعني نهاية الطريق بل هو جزء من رحلة التعلّم. وشدد على ضرورة أن يكون الطالب رحيمًا بنفسه خلال هذه المرحلة، متقبلًا التحديات كفرص للنمو.

وقدّم الدكتور محمد سيد، ممثل شركة HPG، خطوات عملية لتأهيل الصيدلي لسوق العمل، من بينها معرفة نقاط القوة الشخصية، كتابة سيرة ذاتية احترافية، والعمل على ربط المهارات الفردية بالوظائف المناسبة، مؤكدًا أن تأهيل الصيدلي لا يتوقف عند التخرج بل يبدأ قبله بسنوات.

في السياق ذاته، دعا محمود برافو من أكاديمية Utopia، الطلاب إلى اغتنام فترة الدراسة الجامعية لخوض التجارب الجديدة والمشاركة في الأنشطة الطلابية، لما لها من أثر بالغ في صقل الشخصية وتعزيز مهارات القيادة وتنظيم الوقت، قائلًا: "مستقبلكم يبدأ الآن وليس بعد التخرج".

واختتم الدكتور وائل علي، ممثل الاتحاد الدولي للصيادلة FIP، سلسلة الكلمات بالتأكيد على أن رؤية الطالب منذ اليوم الأول يجب أن تكون منسجمة مع متطلبات سوق العمل، وأن الصيدلي يمكنه أن يلعب دورًا محوريًا ليس فقط في المؤسسات الصحية بل أيضًا في مجالات البحث والتطوير، التصنيع، والسياسات الدوائية.

يُذكر أن الاتحاد المصري لطلاب كليات الصيدلة EPSF يُعد من أكبر الكيانات الطلابية في مصر، ويحمل عضوية الاتحاد العالمي IPSF، ويمثل آلاف الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، ويُسهم في إعداد أجيال من الصيادلة القادرين على قيادة مستقبل المهنة.