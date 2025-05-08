نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان نتائج بطولة الچودو للجامعات والمعاهد العليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف د.أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، أقيمت فعاليات

بطولة الچودو للجامعات والمعاهد العليا رقم (٥٢) الشهيد الرفاعي، وذلك على ملاعب جامعة عين شمس بمشاركة (١٠٠ طالب، ٦٠ طالبة) من (٢٥) جامعة مصرية، وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

نتائج الطلبة:



- وزن (٨٣) كجم

المركز الأول: مصطفى شكري حامد (التعليم العالي)

المركز الثاني: أحمد بهاء الدين (الجامعة الألمانية الدولية)

المركز الثالث: ياسين وليد عيسي (الجامعة الألمانية الدولية)

المركز الثالث مكرر: مصطفي كامل (جامعة الزقازيق)

- وزن (٦٦) كجم

المركز الأول: أحمد محمد عبد العليم الهادي (جامعة الزقازيق)

المركز الثاني: هاني محمد عبد المحسن (التعليم العالي)

المركز الثالث: علي صلاح حمادة (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)

المركز الثالث مكرر: أحمد سيد عوض (جامعة الإسكندرية)

- وزن (٦٠) كجم

المركز الأول: حسن السيد حسن (جامعة الزقازيق)

المركز الثاني: علي ياسر (جامعة عين شمس)

المركز الثالث: محمد سامح السيد

خاطر (جامعة الزقازيق)

المركز الثالث مكرر: فارس ياسر محمد المركز الثالث مكرر (جامعة الإسكندرية)

- وزن (+١٠٠) كجم

المركز الأول: محمد مصطفي (جامعة الإسكندرية)

المركز الثاني: محمد عصام (جامعة حلوان)

المركز الثالث: عبد الله أحمد (جامعة حورس)

المركز الثالث مكرر: محمد صلاح الدين (جامعة فاروس)

- وزن (١٠٠) كجم

المركز الأول: محمود نصر محمود (الجامعة المصرية الصينية)

المركز الثاني: هادي عبد الهادي (جامعة القاهرة)

المركز الثالث: يوسف علي عبد المنعم (تعليم عالي)

- وزن (٩٠) كجم

المركز الأول: محمد محمود عبدالله (جامعة طنطا)

المركز الثاني: أحمد مصطفي رشدي (التعليم العالي)

المركز الثالث: محمد صالح أمين (جامعة بنها)

المركز الثالث مكرر: محمد نصر محمد السيد (جامعة الزقازيق)

- وزن (٨١) كجم

المركز الأول: عمار أبو هاشم (الجامعة الكندية)

المركز الثاني: عبد الرحمن إيهاب (جامعة طنطا)

المركز الثالث: يوسف طاهر (التعليم العالي)

المركز الثالث مكرر: زياد إيهاب (جامعة الإسكندرية)

- الميزان المفتوح

المركز الأول: عمر أحمد رفاعي (التعليم العالي)

المركز الثاني: محمد نصر محمد (جامعة الزقازيق)

المركز الثالث: محمد أحمد علي (جامعة الإسكندرية)

المركز الثالث مكرر: عمار ياسر (جامعة عين شمس)

** نتائج الطالبات:

- وزن (٤٨) كجم

المركز الأول: ملك محمد سيف (جامعة بنها الأهلية)

المركز الثاني: حبيبة السيد محمد (التعليم العالي)

المركز الثالث: سما محمد (جامعة المنصورة)

المركز الثالث مكرر: يمني خالد حسين (جامعة المنصورة)

- وزن (٥٢) كجم

المركز الأول: بسملة محمد (جامعة بنها)

المركز الثاني: سما عمرو السيد (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

المركز الثالث: نادين حسين (التعليم العالي)

المركز الثالث مكرر: هالة خالد (جامعة طنطا)

- وزن (٥٧) كجم

المركز الأول: سما حسن حسني (جامعة مصر الدولية)

المركز الثاني: سارة هاني عبد الكريم (جامعة حلوان)

المركز الثالث: بسملة متولي (جامعة المنصورة)

المركز الثالث مكرر: هنا ناصر محمد (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

- وزن (٦٣) كجم

المركز الأول: آلاء محمود صلاح (جامعة طنطا)

المركز الثاني: هنا أحمد سامح (جامعة عين شمس)

المركز الثالث: جنا ياسر فتحي (جامعة حلوان)

المركز الثالث مكرر: ياسمين أحمد التوازي (جامعة عين شمس)

- وزن (٧٠) كجم

المركز الأول: أفنان محمد ياقوت (جامعة الإسكندرية)

المركز الثاني: حبيبة ايمن فوزي (جامعة عين شمس)

المركز الثالث: حبيبة حازم (جامعة عين شمس)

المركز الثالث مكرر: اسماء محمد عبد المنعم (جامعة المنصورة)

- وزن (٧٨) كجم

المركز الأول: فريدة مجدي أبو العزايم (جامعة عين شمس)

المركز الثاني: هادي فهمي العدلي (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

المركز الثالث: دينا محمد عبد الجواد (جامعة الإسكندرية)

المركز الثالث مكرر: ياسمين ابراهيم (جامعة المنصورة)

وزن (+٧٨) كجم

المركز الأول: فرح إيهاب رفعت (جامعة بنها)

المركز الثاني: زينة طارق (جامعة الإسكندرية)

المركز الثالث: جنا هاني أحمد (جامعة الإسكندرية)

المركز الثالث مكرر: سمر أبو الفتوح (جامعة طنطا)

- الوزن المفتوح

المركز الأول: فريدة مجدي (جامعة عين شمس)

المركز الثاني: ياسمين إبراهيم (جامعة المنصورة)

المركز الثالث: هدي فهمي (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)

المركز الثالث مكرر: سمر أبو الفتوح (جامعة طنطا)