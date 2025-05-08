نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان التكنولوجية ترسّخ وعي طلابها بالمشاركة في الملتقى الحواري لبناء الوعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلاقًا من إيمان جامعة حلوان التكنولوجية الدولية بأهمية تنمية وعي طلابها وصقل شخصياتهم من خلال الانخراط في الحوارات الوطنية البنّاءة، شارك وفد طلابي من الكلية التكنولوجية في فعاليات الملتقى الحواري لبناء الوعي بين طلاب الجامعات المصرية، والذي نظمه معهد إعداد القادة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



جاءت مشاركة الطلاب تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الذي أكد أن جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تولي اهتمامًا بالغًا بالمشاركة الطلابية في مثل هذه الفعاليات، إيمانًا بدورها الحيوي في بناء شخصية الطالب الجامعي وإكسابه الوعي الكافي الذي يؤهله ليكون عنصرًا فاعلًا ومؤثرًا في مجتمعه، مضيفًا أن الملتقى يُعد منصة ملهمة للطلاب لتعزيز الحوار والانتماء الوطني.

ومن جانبه، أشار الدكتور أسامة القبيصي، عميد الكلية التكنولوجية، إلى أن مشاركة طلاب الكلية في هذا الحدث النوعي تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ التفكير والتعايش والانفتاح على مختلف الرؤى، مشيدًا بالروح التفاعلية التي أظهرها الطلاب خلال الفعاليات، والتي تعكس مستوى الوعي المتقدم لديهم، والحرص على تمثيل الجامعة بصورة مشرّفة تليق بها.

وقد شهد اليوم الأول من الملتقى انطلاق صالون القادة الثقافي، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والفنان القدير سامح حسين، حيث أُتيحت الفرصة للطلاب لمحاورة الضيوف والانخراط في نقاشات ثرية تعكس وعيهم وطموحاتهم، كما تضمن البرنامج عددًا من ورش العمل التفاعلية التي أبدع خلالها الطلاب في تقديم مبادرات مجتمعية واقعية لمواجهة الفكر المتطرف، وتشجيع مفاهيم السلام والحوار واحترام التنوع.

كما تضمن جدول أعمال الملتقى جلسات حوارية موسعة بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، أبرزها جلسة بعنوان "الشباب قوة مصر الناعمة.. تعزيز الهوية والانتماء"، وجلسة أخرى بعنوان "التسامح والأخاء.. جسر للسلام والتعايش"، وذلك في إطار منظومة متكاملة تؤمن بدور الشباب في بناء مستقبل الدولة على أسس مدنية وإنسانية راسخة.

كما يتيح الملتقى للمشاركين مساحة للتعبير عن الذات من خلال أنشطة فنية وثقافية ورياضية وترفيهية، إضافة إلى تنظيم جولات ثقافية ميدانية لعدد من المعالم التراثية في قلب القاهرة، مثل شارع المعز مما يعزز الشعور بالهوية والانتماء ويضيف بُعدًا حضاريًا وإنسانيًا لتجربة الطلاب.