حلوان ترفع راية التفوق: فريق Energetic يحصد المركز الأول في إبداع

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أحمد جودة - القاهرة - في إنجاز علمي جديد يُضاف إلى سجل جامعة حلوان الحافل بالتميز، فاز فريق "Energetic" من كلية الهندسة بالمطرية بالمركز الأول في مجال الابتكارات العلمية ضمن فعاليات مسابقة "إبداع" في موسمها الثالث عشر، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة، ليؤكد هذا الفوز مكانة الجامعة الريادية في دعم الإبداع الطلابي والابتكار العلمي.

وجاء هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة بالمطرية، في ظل دعم مستمر من إدارة الجامعة لتمكين الطلاب من المشاركة الفعالة في المحافل العلمية والمسابقات الكبرى.

وقد حصلت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بجامعة حلوان على المركز الأول في مجال الابتكارات الهندسية والطاقة، في المسابقة التي تضم مجالات متعددة من بينها الأمن السيبراني، المعلوماتية، الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وهو ما يعكس تنوع وتكامل قدرات طلاب الجامعة.

وأعرب الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة عن اعتزازه وفخره بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن الجامعة تسير وفق رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى دعم الابتكار والبحث العلمي وتعزيز قدرات الطلاب، مشيرًا إلى أن ما حققه فريق "Energetic" من كلية الهندسة بالمطرية يجسد روح الإبداع والتميز التي تحرص الجامعة على ترسيخها، كما يمثل دافعًا قويًا لمواصلة دعم مثل هذه المشاركات التي تضع اسم الجامعة في مكانة متقدمة بين نظيراتها من المؤسسات التعليمية.

جاءت هذه المشاركة تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ مدحت علام مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، الذين قدموا نموذجًا ناجحًا في المتابعة والدعم والتنسيق لتوفير مناخ محفز للطلاب نحو الابتكار والتفوق.