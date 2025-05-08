نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن تشهد توقيع بروتوكول لدعم مشروعات متناهية الصغر للفئات الأولى بالرعاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن المكون الثالث لقرض البنك الدولي المخصص لبرنامج "تكافل وكرامة".

وقع البروتوكول كل من الأستاذ رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، والأستاذة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور محمد العقبي، مساعد الوزيرة للاتصال الاستراتيجي، والمستشار كريم قلاوي، المستشار القانوني للوزارة، والأستاذ هشام محمد، مدير مكتب الوزيرة.

ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون بين الجانبين لتفعيل المكون الثالث من مشروع البنك الدولي، والذي يركز على دعم الأسر والأفراد القادرين على العمل من الفئات الأولى بالرعاية، من خلال تمكينهم اقتصاديًا ومساعدتهم على تأسيس مشروعات مدرة للدخل.

كما يتضمن التعاون تقديم دعم فني ومالي وإداري للفئات المستهدفة، بهدف تأهيلهم لسوق العمل وتقليل الاعتماد على المساعدات. ويشمل البروتوكول أيضًا التعاون في تسويق منتجات المستفيدين، وإطلاق حملة قومية للنهوض بالصناعات الريفية، إلى جانب تدريب الجمعيات والمؤسسات والمستفيدين على مهارات الكسب والإنتاج، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة.

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