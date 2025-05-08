نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشاء الكبار في موسكو.. الرئيس السيسي يلبي دعوة بوتين بمناسبة عيد النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ80 للنصر على النازية في التاسع من مايو، وذلك تلبيةً لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

الرئيس السيسي يشارك في احتفالات عيد النصر الروسي

ومن المقرر أن يشارك في الفعاليات الرسمية التي تُقام بهذه المناسبة التاريخية، إلى جانب عدد من قادة وزعماء العالم.

وتأتي مشاركة الرئيس في هذه المناسبة تعبيرًا عن تقدير مصر لتضحيات الشعوب في سبيل تحقيق السلام العالمي، وتأكيدًا على دورها الفاعل في دعم الأمن والاستقرار الدوليين.

كان قد غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، العاصمة اليونانية أثينا بسلامة الله، في ختام زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان، أجرى خلالها مباحثات مهمة مع كبار المسؤولين، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي وتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

احتفالات عيد النصر الروسي

أعلن الكرملين، أن 29 زعيمًا أجنبيًا، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا، سيحضرون العرض العسكري المقرر في 9 مايو (أيار) في "عيد النصر" بالحرب العاليمة الثانية.

وأضاف يوري أوشاكوف، مستشار الرئاسة الروسية، أن قوات من 13 دولة، من بينها الصين ومصر وميانمار، ستشارك في العرض العسكري في الساحة الحمراء في الذكرى الـ80 للانتصار على ألمانيا النازية.

وأوضح مساعد الرئيس الروسي أن القادة الذين سيحضرون الاحتفال هم من أذربيجان، وأرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، وأوزبكستان، وأبخازيا، والبوسنة والهرسك، والبرازيل، وبوركينا فاسو، وفنزويلا، وفيتنام، وغينيا بيساو، ومصر، وزيمبابوي، والصين، والكونغو، وكوبا، ولاوس، ومنغوليا، وميانمار، وفلسطين، وصربيا، وسلوفاكيا، وغينيا الاستوائية، وإثيوبيا، وأوسيتيا الجنوبية.

كما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ سيناقشان في موسكو الخميس الحرب في أوكرانيا والعلاقات الروسية الأمريكية.

وقال أوشاكوف خلال مؤتمر صحافي: "سيتم خلال هذا اللقاء الثنائي مناقشة القضايا الأكثر أهمية: أي الملف الأوكراني والعلاقات الروسية الأمريكية".

كما كشف أوشاكوف أن بوتين سيقوم بزيارة إلى الصين هذا الصيف. وقال أوشاكوف "من المقرر أن يزور رئيسنا جمهورية الصين الشعبية في أواخر أغسطس (آب) وأوائل سبتمبر (أيلول)".