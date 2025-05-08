احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 مايو 2025 09:32 مساءً - نشرت وسائل إعلام ألمانية، أول صورة لبابا الفاتيكان الجديد الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفسوت.

وانتخب الكرادلة الـ133 المجتمعون في كنيسة سيستين الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست البابا الجديد للفاتيكان.

وتصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستينا فى الفاتيكان في إشارة إلى اختيار البابا الجديد، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

ولانتخاب البابا رقم 267، يجب على الكرادلة الناخبين الـ 133 في المجمع الكنسي المغلق "كونكلاف" أن يصلوا إلى النصاب القانوني المتمثل في ثلثي الأصوات، أي 89، ويستمر المجمع في فترة ما بعد الظهر مع تصويتين آخرين.

ويتركز الانتظار الآن على الدخان التالي: سيكون في الساعة 17:30 مساءً في حالة النتيجة الإيجابية، أو حوالي الساعة 19:00 مساءً، سواء كان أبيض أو أسود.

بين الذهول والمفاجأة، ارتفعت أصوات عديدة في انسجام تام من ساحة القديس بطرس في روما عند رؤية الدخان الأسود، وتجمعت حشود غفيرة في مدينة الفاتيكان لمتابعة نتائج التصويت في المجمع على الهواء مباشرة، على أمل أن يكون اليوم هو يوم الدخان الأبيض وانتخاب البابا الجديد.

واصطف بعض الحشود أمام الشاشات العملاقة، وآخرون في الخطوط الأمامية على السور المطل على البازيليكا، وسط زحام شديد مع تدفق مستمر ومتزايد من الناس القادمين من شارع فيا ديلا كونشيلاتسيوني نحو رواق برنيني.

واجتمع الكرادلة الناخبون قبل الساعة الثامنة صباحًا في الفاتيكانى، لأداء القداس والتسبيح في كنيسة القديسة بولين. وبعد ذلك، توجهوا إلى كنيسة سيستين لتلاوة الصلاة ثم انتقلوا إلى التصويت.

وإذا لم يكتمل النصاب القانوني مرة أخرى، فسوف ينتقل الكرادلة إلى سانتا مارتا لتناول الغداء في الساعة 8:12 وفي الساعة 30:15 مساءً يعودون إلى القصر الفاتيكانى، ثم في الساعة الرابعة والنصف مساءً الخلوة الجديدة في كنيسة سيستين مع تصويتين آخرين وفي النهاية (حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً) لأداء صلاة الغروب.