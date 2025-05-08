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اشتعال الحريق بشركة الأدوية بالأزبكية .. ومحافظ القاهرة يشرف على محاولات الإطفاء

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  • اشتعال الحريق بشركة الأدوية بالأزبكية .. ومحافظ القاهرة يشرف على محاولات الإطفاء 1/4
  • اشتعال الحريق بشركة الأدوية بالأزبكية .. ومحافظ القاهرة يشرف على محاولات الإطفاء 2/4
  • اشتعال الحريق بشركة الأدوية بالأزبكية .. ومحافظ القاهرة يشرف على محاولات الإطفاء 3/4
  • اشتعال الحريق بشركة الأدوية بالأزبكية .. ومحافظ القاهرة يشرف على محاولات الإطفاء 4/4

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 مايو 2025 09:32 مساءً - يشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على عمليات إطفاء الحريق الذى نشب في الدورين الأول والثاني من مقر الشركة القابضة للأدوية والكائنة في العقار المكون من أرضي و11 دور بشارع راتب باشا بحي الأزبكية.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وشركات المرافق لموقع الحادث وتم فصل الغاز والكهرباء.

وتحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانى أخرى.

 

جانب من الحريقجانب من الحريق

 

حريق بشركة الأدوية بالأزبكيةحريق بشركة الأدوية بالأزبكية

 

محافظة القاهرة يشرف على محاولات الإطفاءمحافظة القاهرة يشرف على محاولات الإطفاء

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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