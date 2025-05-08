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أحمد جودة - القاهرة - أول تعليق من شيخ الأزهر على الحرب بين الهند وباكستان.. أعرب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن بالغ قلقه إزاء التصعيد العسكري المتبادل بين الهند وباكستان، داعيًا الطرفين إلى تغليب صوت العقل وتجنب الانزلاق نحو مزيد من التوتر.

أول تعليق من شيخ الأزهر على الحرب بين الهند وباكستان

أول تعليق من شيخ الأزهر على الحرب بين الهند وباكستان

وأكد شيخ الأزهر، في بيان نشر عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن العالم اليوم لا يتحمل المزيد من الحروب والصراعات، مشددًا على ضرورة العودة العاجلة إلى الحوار وضبط النفس في التعامل مع الأزمات.

وقال: "أدعو الجارتين، الهند وباكستان، إلى التحلي بالحكمة، وتقديم لغة الحوار على لغة السلاح، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن استخدام الموارد الطبيعية المشتركة كأداة لتأجيج النزاعات والتعصب".

وشدد على أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات بشكل فوري، مؤكدًا أن تصاعد الأعمال العدائية يهدد أمن المنطقة ويزيد من معاناة الأبرياء.

حرب الهند وباكستان

وتأتي دعوة الإمام الأكبر في وقت أعلنت فيه الهند تنفيذ ضربات عسكرية ضد أهداف في باكستان وشطر كشمير الخاضع لسيطرتها، ردًا على هجوم استهدف سائحين في منطقة "باهالغام" السياحية قبل نحو أسبوعين.

وفي المقابل، رد الجيش الباكستاني بإسقاط خمس طائرات مقاتلة هندية وطائرة مُسيّرة، في تصعيد ينذر بتدهور خطير في العلاقات بين الجارتين النوويتين.