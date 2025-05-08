نتنياهو: أهدافنا هزيمة حماس والقضاء عليها وإطلاق سراح المحتجزين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 مايو 2025 08:26 مساءً - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن أهدافنا هزيمة حماس والقضاء عليها وإطلاق سراح المحتجزين، ونؤكد إصرارنا على تحقيق أهداف الحرب على غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.