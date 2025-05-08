نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي تنظم احتفالية بمرور 10 سنوات على برنامج "تكافل وكرامة" برعاية رئيس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنظم وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية خاصة بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وذلك تحت رعاية وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتتضمن الفعالية، المقرر إقامتها يوم الأحد 11 مايو الجاري في تمام الساعة 8:30 صباحًا بقاعة "عايدة" بفندق ماريوت، عددًا من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات العامة والمؤسسات التي ساهمت في دعم البرنامج وتعزيز أثره خلال السنوات الماضية.

وتأتي الاحتفالية في إطار حرص الوزارة على إبراز ما حققه البرنامج من نتائج في دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية في مصر.