نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية الرمدية المصرية 2025 "EOS" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - - رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: نؤسس لمنظومة صحية قوية تستند إلى العلم والمهنية وأعلى مستويات معايير الجودة العالمية

- رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: تقدم طب العيون يتطلب منظومة صحية ترتكز على الجودة

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن النهوض بالمنظومة الصحية لا يتحقق إلا من خلال ترسيخ ثقافة الجودة كمنهج عمل مستدام، مشيرا إلى أن معايير الجودة الصادرة عن "جهار" والمعتمدة دوليا من منظمة "الإسكوا"، تمثل مرجعية موثوقة تضمن تطبيق أفضل الممارسات في الرعاية الصحية، وتسهم في تعزيز سلامة المريض وحقه في الحصول على خدمة صحية آمنة وفعالة.



وأضاف، أن الهيئة تعتمد في عملها على ثلاثية تكاملية أساسها: العلم المتجدد الذي يواكب أحدث التطورات العالمية، والممارسة المتقنة التي تعكس أعلى درجات المهنية، والالتزام بمعايير الجودة العالمية، بما يشكل القاعدة الأساسية لبناء منظومة صحية قوية ومتميزة، تواكب أهداف الجمهورية الجديدة وتضع مصر في مصاف الدول الرائدة في تقديم الرعاية الصحية عالية الجودة.



جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية الرمدية المصرية EOS" 2025"، برئاسة الاستاذ الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب بجامعة طنطا - ورئيس الجمعية، وحضور د. أسامة عبد الحى، نقيب الاطباء، د.علاء محمد علم الدين، مستشار الأمير عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الشرق الاوسط وإفريقيا لطب العيون "MEACO"، د. أحمد عثمان، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية، وبمشاركة لفيف من خبراء طب وجراحة العيون من مصر، والدول العربية، وأوروبا، وآسيا، والولايات المتحدة.



وأوضح د. أحمد طه، أن التقدم العلمي المتسارع في مجال طب العيون، بما يحمله من دقة وتطور تكنولوجي، يتطلب وجود منظومة صحية متكاملة ترتكز على الجودة والكفاءة والالتزام بالممارسات الإكلينيكية السليمة، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وفعالة تواكب أحدث ما توصل إليه العلم، وتضع سلامة المريض على راس الأولويات.



واشار، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى تزايد إقبال المنشآت الصحية المتخصصة في طب وجراحة العيون على الحصول على الاعتماد بما يعكس الوعي بأهمية تطبيق معايير الجودة في ضمان سلامة المرضى، وخاصة لإحتياج تخصص طب العيون إلى مهارات إكلينيكية عالية الجودة لضمان خدمة صحية متميزة.



وأكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن مصر مهد العلم ومنارة الطب، تواصل دورها الريادي في جمع العلماء من الشرق والغرب على أرضها، مشيرا إلى أن رسالة الطب لا تعترف بالحدود، وأن العلم يسخر لخدمة الإنسان.



كما أعرب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، عن تقديره البالغ للمشاركة ضمن هذا الجمع العلمي من الخبراء المحليين والدوليين، مثمنا الجهود التي تبذلها الجمعية الرمدية المصرية واللجنة المنظمة للمؤتمر، ومؤكدا أهمية مثل هذه المؤتمرات العلمية المتخصصة في تعزيز تبادل الخبرات، ودعم التخصصات الدقيقة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في مصر والمنطقة.



ومن جانبه، أشاد د. أحمد غنيم، رئيس الجمعية الرمدية المصرية، بالدور المحوري لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية في بناء منظومة صحية وفقا لاعلى مستويات الجودة العالمية، من خلال اصدار وتطبيق معايير اعتماد دقيقة، وتوفير برامج الدعم الفني والتدريب بهدف رفع كفاءة المنشآت الصحية والكوادر البشرية، إلى جانب مراعاة التخصصات الدقيقة مثل طب وجراحة العيون، بما يعزز مكانة مصر ضمن الدول الرائدة المتقدمة في هذا المجال.

وعلى هامش المؤتمر، قام الدكتور أحمد غنيم، رئيس الجمعية الرمدية المصرية، بتكريم الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومنحه درع الجمعية، تقديرا لجهوده المتميزة في تطوير واعتماد مستشفيات ومراكز طب العيون في مصر، ولدوره البارز في ترسيخ ثقافة الجودة والاعتماد في القطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التميز الطبي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.