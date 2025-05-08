نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر بيان رسمي من غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمحامين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمحامين أن نسبة الاستجابة لقرار الإضراب العام، والامتناع عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف والمأموريات التابعة لها، قد تجاوزت 90% حتى الآن، في تأكيد واضح على وحدة الصف النقابي والتزام جموع المحامين بالقرار الصادر دفاعًا عن المهنة وحقوق أعضائها.

وتؤكد الغرفة أن المخالفات التي تم رصدها حتى اللحظة تُعد محدودة وفردية، ويجري توثيقها ومتابعتها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق المخالفين.

وتتوجه النقابة بخالص الشكر والتقدير لكافة الزميلات والزملاء الذين أبدوا التزامًا كاملًا بقرار الإضراب، مشددة على أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التكاتف والانضباط النقابي، بما يحفظ كرامة المحامين ويصون مكانة النقابة ودورها الوطني.

1000377265

1000377267

1000377269