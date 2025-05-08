نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق مكافحة الإدمان يواصل تلقي طلبات التقديم لشغل 70 وظيفة بمركز العزيمة الجديد بالغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لليوم الثاني على التوالي، استقبال طلبات التقديم لشغل 70 وظيفة بنظام العقود محددة المدة، وذلك للعمل ضمن فريق إحدى المؤسسات الأهلية بمركز "العزيمة" الجديد لعلاج الإدمان في محافظة الغربية.

ودعا الصندوق الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على التفاصيل الكاملة للوظائف المتاحة وشروط التقديم من خلال الرابط التالي:

https://shorturl.at/jVCKn

ويشترط أن تكون السيرة الذاتية المقدمة بصيغة PDF وباللغة العربية، مع توضيح الوظيفة المتقدم لها، علمًا بأنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين المستوفين للشروط لتحديد موعد المقابلة الشخصية، والتي يُعد اجتيازها شرطًا أساسيًا للقبول. وفي حالة تساوي المرشحين، تُمنح الأولوية لصاحب التقدير الأعلى.

وينتهي باب التقديم يوم الإثنين الموافق 20 مايو 2025، وتُرسل الطلبات عبر الرابط:

http://www.drugcontrol.org.eg/WorkAds/Create

أو من خلال البريد الإلكتروني:

[email protected]