نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة: المرور على 145 منشأة طبية خاصة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية بمحافظة القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، القيام بحملة مرور ميداني موسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة القاهرة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفاء اشتراطات التراخيص، حرصا على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة، بالمرور على 145 منشأة طبية خاصة، شملت 23 مستشفي و12 مركز طبي و14 عيادة تخصصية.

وأضاف “عبد الغفار”، أن الحملة تضمنت أيضًا المرور على مركزين للأشعة، و62 عيادة خاصة، و5 مراكز علاج طبيعي، و7 محال بصريات، و14 معمل تحاليل، بالاضافة إلى معمل اسنان و3 مراكز أسنان، ومركزين للغسيل الكلوي.

ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى غلق منشأتين للإدارة دون ترخيص، وتوجيه 55 إنذار لتلافي المخالفات، والتي تنوعت ما بين «مخالفة اشتراطات التراخيص، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى»، مشيرًا إلى تحرير 23 محضر إثبات حالة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد «ذكي» حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.