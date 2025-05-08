نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يصدر قرارًا بعقوبات ضد 61 محاميًا خالفوا قرارات الامتناع عن التوريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا باتخاذ عدد من الإجراءات العقابية بحق 61 محاميًا خالفوا قرارات النقابة العامة بشأن الامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الجمهورية، وذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك بين النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وتضمن القرار ما يلي:

وقف جميع الخدمات النقابية للمحامين المخالفين للقرار. توقيع عقوبة الإنذار على 61 محاميًا ثبتت مخالفتهم. إخطار المخالفين رسميًا بالقرار مع التنبيه باتخاذ إجراءات تأديبية أشد في حال تكرار المخالفة. يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص النقابة على ضمان الالتزام الجماعي بالقرارات النقابية، وتعزيز وحدة الصف المهني في مواجهة التحديات التي تمس حقوق المحامين وكرامتهم.