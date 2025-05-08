القاهرة الإخبارية: الرئيس السيسى يصل مقر الكرملين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 مايو 2025 07:29 مساءً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك وفقا لنبأ عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

أعربت سفارة روسيا فى مصر عن سعادتها بوصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لموسكو للمشاركة فى الاحتفالات الروسية بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال السفارة فى بيان لها: "نرحب ترحيبا حارا بوصول فخامة السيد الرئيس المصري الموقر عبد الفتاح السيسي إلى موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية. وتستقبله روسيا كصديق قديم وعزيز".