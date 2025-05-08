نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تستقبل وفد "مستقبل الأرض بإفريقيا" و"البحوث الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت جامعة حلوان، بصفتها المقر الإقليمي لشمال إفريقيا، وفدًا رسميًا من مركز “مستقبل الأرض بإفريقيا” Future Earth Africa hub ومؤسسة البحوث الوطنية NRF، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

هدفت الزيارة إلى دعم الحوار حول تفعيل المقرات الإقليمية وتعزيز الحوكمة الإقليمية، بما يتماشى مع رؤية مركز "مستقبل الأرض بإفريقيا". وقد تناولت المناقشات عدة محاور رئيسية، من بينها: تعزيز نظرية التغيير، القيادة الإقليمية، استدامة المقرات، ودور المقر الإقليمي بجامعة حلوان في خدمة أهداف المركز على مستوى شمال إفريقيا.

بدأت الزيارة في مكتب المقر الإقليمي، حيث استقبلت الدكتورة شاهنده محجوب، مديرة المقر، الوفد الزائر، وقدّمت عرضًا حول إمكانيات الجامعة ونقاط تميزها، بما في ذلك مراكز التميز، التصنيفات الدولية، الاتفاقيات المحلية والدولية، والكيانات البحثية والاستراتيجية.

وفي اليوم الثاني، عُقد اجتماع موسّع مع الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على مكتب المقر، بحضور عمداء عدد من الكليات، ومديري مجمع الإبداع والبحث العلمي، والعلاقات الدولية، وممثل عن إدارة شؤون الطلاب الوافدين.

وصرّح الدكتور عماد أبو الدهب قائلًا: "جامعة حلوان تمتلك من المقومات العلمية والبنية التحتية البحثية ما يؤهلها للقيام بدور محوري في دعم التنمية المستدامة على مستوى شمال إفريقيا، ونحن ملتزمون بتحقيق أهداف مركز 'مستقبل الأرض بإفريقيا' من خلال شراكات فعالة ومشروعات ذات أثر ملموس."

كما زار الوفد عددًا من المرافق البحثية والفنية داخل الجامعة، منها مجمع الفنون والثقافة، المعمل المركزي، مركز بحوث البيولوجيا التركيبية، ومركز تكنولوجيا النانو، وقد أعرب الزوار عن إعجابهم الشديد بالبنية التحتية المتطورة والتنوع الأكاديمي.

ومن الجدير بالذكر أنه تم اختيار جامعة حلوان لاستضافة المقر الإقليمي لشمال إفريقيا بمبادرة من الأستاذ الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة السابق، تقديرًا لدور الجامعة الريادي وقدرتها على تفعيل برامج التنمية المستدامة والبحث العلمي في المنطقة.