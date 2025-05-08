نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة المنصورة تمنح النائب العام المصري الدكتوراه الفخرية تقديرًا لإسهاماته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرَّر مجلس جامعة المنصورة بالإجماع منح المستشار محمد شوقي عياد، النائب العام لجمهورية مصر العربية، درجة الدكتوراه الفخرية؛ تقديرًا لإسهاماته المتميزة وجهوده البارزة في دعم منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، ودوره الفعّال في تطوير المنظومة القضائية، وتعزيز حماية الحقوق والحريات العامة.

وجاء ذلك خلال الجلسة الاستثنائية التي عُقدت اليوم، الخميس الموافق 8 مايو 2025، برئاسة الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، واللواء خالد عيد، مدير الأمن القومي لمنطقة شرق الدلتا، وقيادات النيابة العامة، من بينهم المستشار عمرو فارق مدير التفتيش ‏القضائي، ‏المستشار محمد البياع رئيس المكتب الفني، المستشار علي مختار مدير النيابة، المستشار مصطفى سمرة المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، وأعضاء مجلس الجامعة.

وقد نُوقشت خلال الجلسة سُبل وآليات تنفيذ بروتوكول التعاون المُبرم مع النيابة العامة.

وقام رئيس جامعة المنصورة بتسليم المستشار الدكتور محمد شوقي عياد شهادة الدكتوراه الفخرية، كما قدَّم لسيادته درع الجامعة؛ تقديرًا لجهوده المخلصة في دعم منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز أواصر التعاون بين النيابة العامة والمؤسسات الأكاديمية.

كما أهدى معالي النائب العام المصري درع النيابة العامة إلى رئيس جامعة المنصورة؛ تعبيرًا عن تقديره للدور العلمي والبحثي الرائد الذي تضطلع به الجامعة.