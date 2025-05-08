كشف ملابسات فيديو متداول تضمن قيام قائد "توك توك" وآخر بخطف طفل حال سيره بصحبة والدته بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 مايو 2025 06:32 مساءً - فى إطار جهود كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" وآخر بخطف أحد الأطفال حال سيره بصحبة والدته بالجيزة.

بالفحص تبين أن الواقعة قديمة خلال شهر يناير المنقضى، وبسؤال السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق) أقرت بأن الشخص الظاهر بذات المقطع "زوجها" وأنه حال سيرها وبصحبتها أنجالها فوجئت بحضوره ومحاولته جذب أحدهم على النحو المشار إليه بالمقطع وذلك على إثر خلافات زوجية بينهما، ونشبت بينهما مشاجرة تعدى خلالها عليها بالضرب، وتم ضبطه فى حينه وصدر حكم غيابى ضده عقب إنتهاء التحقيقات بــ"الحبس والغرامة".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه تنفيذاً للحكم الصادر ضده، كما تم ضبط مركبة "التوك توك" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، وكذا القائم على نشر الفيديو (مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وبمواجهته أقر بعلمه بكونه قديم وقيامه بنشر المقطع لرفع نسب المشاهدات على صفحته وتحقيق أرباح مادية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.