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سفير اليابان يفتتح مشروع تنقية المياه وتحسين الصحة المجتمعية بالعياط

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أحمد جودة - القاهرة - قام السفير الياباني لدى مصر، إيواي فوميو، بزيارة رسمية إلى مركز العياط التابع لمحافظة الجيزة، للاحتفال بإتمام مشروع ياباني جديد يهدف إلى تحسين جودة الحياة من خلال توفير مياه شرب نقية وآمنة للمواطنين، وذلك في إطار برنامج "كوسانوني" الياباني للمنح الأهلية الأساسية والأمن الإنساني، وذلك برفقة المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط.

ويأتي المشروع بمنحة قدرها 60 ألف دولار أمريكي، خُصصت لإنشاء محطتين لتنقية المياه، بالإضافة إلى شراء أربع دراجات ثلاثية العجلات تُستخدم لتوصيل المياه إلى الأسر في المناطق الريفية.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 24 لترًا من المياه النقية يوميًا لكل أسرة، ليستفيد منه ما يقرب من 2400 أسرة بالعياط.

وأكد السفير إيواي خلال زيارته أن هذا المشروع يعكس عمق العلاقات بين اليابان ومصر، وحرص بلاده على دعم الجهود التنموية المحلية، لا سيما في ما يتعلق بالصحة العامة وتحسين المرافق الأساسية. كما شدد على أهمية الوصول إلى مياه نظيفة باعتبارها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ويُعد المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز مستوى الصحة المجتمعية، من خلال تقليل المخاطر المرتبطة باستخدام مصادر مياه غير آمنة، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية للخدمات الأساسية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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