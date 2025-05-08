نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفع 150 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكبرة في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اطّلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على نتائج الحملات المكثفة التي نفذتها المحافظة لرفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بمناطق ترعة الزمر وترسا ونفق الكرتون في نطاق أحياء العمرانية والطالبية والهرم.

وأسفرت الحملات عن رفع نحو 150 طنًا من المخلفات والقمامة وضبط 20 فريزًا للقمامة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم بالإضافة إلى طلاء البلدورات وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار أن المحافظة مستمرة في تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بكافة الأحياء مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

وتابع محافظ الجيزة حملات النظافة بمنطقة نفق الكرتون بحي الهرم لرفع المخلفات وفتح النفق لمرور السيارات بالإضافة إلى زراعة الأشجار بشارع ترسا بدءًا من منطقة الطالبية وحتى المريوطية بنطاق حي الطالبية وذلك استمرارًا لخطة المحافظة في تغطية كافة المناطق الحيوية وتحقيق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل إلى أن الحملة التي جرت بتوجيهات المحافظ جاءت بمشاركة معدات وفرق العمل بهيئة النظافة وشملت لودر و4 سيارات نصف نقل بالإضافة إلى سيارة كنس آلي وسيارة مياه إلى جانب فرقة من عمال النظافة مزودة بالأدوات اللازمة للتجريد وفرقة متابعة ميدانية.

IMG-20250508-WA0028

IMG-20250508-WA0029

IMG-20250508-WA0030

IMG-20250508-WA0034

IMG-20250508-WA0031

IMG-20250508-WA0033

IMG-20250508-WA0037

IMG-20250508-WA0038

IMG-20250508-WA0039

IMG-20250508-WA0036

IMG-20250508-WA0032

IMG-20250508-WA0027