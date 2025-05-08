أحمد جودة - القاهرة - امتحانات الثانوية العامة 2025

نصائح مهمة لتنشيط الذاكرة والمخ قبل الامتحانات لطلاب الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة، مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة وبداية العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة قدم بعض أستاذة علم النفس التربوي نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة.

نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة

وقال أستاذة علم النفس التربوي: "المخ يحتاج إلى طريقة معينة للتعامل معه والاستفادة من قدراته المذهلة بشكل كامل ولذلك عليك باتباع هذه النصائح والتي تؤدي إلى زيادة كفاءة المخ وبالتالي تزيد قدرتك على الفهم والتذكر وتستطيع القيام بجميع المهام المطلوبة منك دون تعب أو إجهاد ذهني وتستطيع تحقيق أعلى درجات التفوق ومن هذه النصائح ما يلي: