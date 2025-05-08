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أحمد جودة - القاهرة - امتحانات الثانوية العامة 2025
نصائح مهمة لتنشيط الذاكرة والمخ قبل الامتحانات لطلاب الثانوية العامة.
امتحانات الثانوية العامة، مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة وبداية العد التنازلي لامتحانات الثانوية العامة قدم بعض أستاذة علم النفس التربوي نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة.
نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة
وقال أستاذة علم النفس التربوي: "المخ يحتاج إلى طريقة معينة للتعامل معه والاستفادة من قدراته المذهلة بشكل كامل ولذلك عليك باتباع هذه النصائح والتي تؤدي إلى زيادة كفاءة المخ وبالتالي تزيد قدرتك على الفهم والتذكر وتستطيع القيام بجميع المهام المطلوبة منك دون تعب أو إجهاد ذهني وتستطيع تحقيق أعلى درجات التفوق ومن هذه النصائح ما يلي:
- كن على ثقة من أن المخ لديه قدرات مذهلة ويمكنه أن يستوعب الكثير من المعلومات مهما بلغت درجة صعوبتها وهذه النظرة الإيجابية لمخك مهمة لإثارة حماسك ودافعيتك.
- العواطف والحالة المزاجية والانفعالية مهمة لتنشيط المخ فالدافعية والتفاؤل والشعور بالدعم والثقة بالنفس والشعور بالإنجاز والفاعلية جميعها تعزز من كفاءة عمل المخ وتزيد التركيز.
- التركيز والمذاكرة بعمق وتقسيم المهام والتركيز على مهمة واحدة في كل مرة من الأمور المهمة وعلى النقيض من ذلك قد يؤدي تعدد المهام وتشتيت انتباه الطالب بين أكثر من مهمة إلى فقدان جزء كبير من التركيز والفهم.
- المخ اجتماعي لذلك فإن المشاركة الجماعية والتعاون يعزز كفاءة المخ ويمكنك تحقيق ذلك من خلال الدخول في مناقشات حول الموضوعات التي تقوم بدراستها مع بعض زملائك ولكن اخترهم بعناية بحيث يتميزون بالنشاط والجدية والطموح والاجتهاد وهذه المناقشات الجماعية وطرح الأسئلة والأفكار سوف تزيد من التركيز والفهم.
- التغذية الراجعة مهمة جدا حيث أن المخ يعمل بكفاءة أكبر حينما يتلقى معلومات عن نقاط القوة والضعف ومن ثم يقوم بالتصحيح والتعديل وكلما كانت التغذية الراجعة أو التعليقات قوية كلما كان أداء المخ أفضل ويمكن الحصول على التعليقات من الزملاء أو المعلمين أو من خلال حل الأسئلة التفاعلية.
- أخذ فترات كافية من النوم العميق مهم جدا لزيادة التركيز وتنشيط قدرات المخ.
- التغذية الجيدة أيضا من العوامل المهمة التي تضمن قيام المخ بوظائفه بشكل جيد كما أن تناول كميات كافية من الماء يضمن وصول الدم المحمل بالأوكسجين إلى المخ بشكل جيد ويعزز من قدرته، هذا إلى جانب ممارسة الرياضة بشكل منتظم.
- التعب والإجهاد قد يؤثر على قدرة المخ على العمل بشكل جيد ويقلل من التركيز لذلك تجنب السهر والقيام بأنشطة حركية مجهدة أو مجهود ذهني كبير يجعلك تشعر بالتعب وتفقد تركيزك ولا بد من أخذ فترات راحة بشكل منتظم أثناء المذاكرة.
- المخ يحتوي على مناطق متعددة بعضها خاص بالأنشطة البصرية وبعضها خاص بالأنشطة السمعية وغيرها وتنشيط هذه المناطق جميعها يمنحك قدرا أكبر من الاستفادة ويزيد من حيوية المخ ونشاطه.
- البيئة المادية والنفسية التي يذاكر فيها الطالب تؤدي دورا مهما في تنشيط المخ فالمكان جيد التهوية والإضاءة والذي يتميز بالهدوء والتنظيم والنظافة يعزز من قدرة الدماغ هذا إلى جانب وجود مكتب مريح واستقرار أسري ودعم وتحفيز وتشجيع لدي الطلاب.