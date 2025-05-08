سفارة روسيا بالقاهرة: نرحب بالرئيس السيسى صديقا عزيزاً لموسكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 مايو 2025 04:33 مساءً -

أعربت سفارة روسيا فى مصر عن سعادتها بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسى لموسكو للمشاركة فى الاحتفالات الروسية بالذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية.

وقال السفارة فى بيان لها: "نرحب ترحيبا حارا بوصول فخامة الرئيس المصري الموقر عبد الفتاح السيسي إلى موسكو للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين لانتهاء الحرب العالمية الثانية. وتستقبله روسيا كصديق قديم وعزيز".

وأضاف البيان أن الاحتفال المشترك بالذكرى السنوية للنصر العظيم على النازية في 9 مايو، والمحادثات على مستوى القمة المقررة إجراؤها في اليوم نفسه سيعطيان دفعة قوية جديدة للشراكة الروسية المصرية القائمة على التعاطف المتبادل العميق بين الشعبين والعلاقات المتينة والوثيقة بين قائدينا".

يشارك الرئيس السيسى فى احتفالات روسيا بـ الذكرى الثمانين للنصر العظيم الذى حققه الاتحاد السوفيتى على ألمانيا النازية فى الحرب العالمية الثانية، وهى مناسبة ذات أهمية كبيرة للروس تعرف بالانتصار فى الحرب الوطنية العظمى. وتأتى مشاركة الرئيس السيسى فيها بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، فيما يعكس قوة العلاقات المصرية الروسية، والتى شهدت دفعة أكبر فى ظل علاقة الصداقة الشخصية التى جمعت بين الرئيسين.

سيكون الرئيس السيسى من بين 29 زعيما يشاركون روسيا احتفالاتها، وسينضم إليه الرئيس الصينى شى جين بينج والرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا، إلى جانب قادة دول الاتحاد السوفيتى السابق وأخرين. وسيحضر الرئيس السيسى العرض العسكرى الضخم الذى سيقام صباح الجمعة فى الساحة الحمراء الشهيرة بالعاصمة الروسية موسكو. وقد أرسلت 13 دولة قوات رمزية لها للمشاركة فى العرض مع القوات الروسية.