كشف ملابسات تداول فيديو يُظهر شخصا ممسكا بيده سلاح أبيض ويروع العاملين بإحدى المستشفيات في أسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 مايو 2025 04:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكاً بيده سلاح أبيض ويقوم بترويع العاملين بإحدى المستشفيات بأسوان.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أسوان من إحدى المستشفيات بقيام (أحد الأشخاص) بالتعدى على العاملين بالمستشفى المشار إليها بالسب والشتم وبحوزته (سلاح أبيض) لترويعهم.

تم تحديد وضبط المذكور فى حينه وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مع زوجته وكثرة ترددها على المستشفى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.