نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالغربية ويؤكد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة الغربية، بتفقد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة الدولة لإنشاء وتفعيل مراكز التحكم والسيطرة ضمن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تُعد من أبرز مشروعات البنية التحتية التكنولوجية الداعمة لقدرات الدولة في مواجهة الأزمات والطوارئ والكوارث.

وأكد رئيس الوزراء، خلال جولته، أن الدولة تولي أولوية قصوى لاستكمال منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والتي تُعد نقلة نوعية في أساليب الحوكمة وآليات الدولة لإدارة الأزمات، موضحًا أن إقامة مراكز سيطرة إقليمية ومحلية في مختلف المحافظات يُجسد التزام الحكومة برفع كفاءة منظومة إدارة الطوارئ ضمن رؤية شاملة لتعزيز الأمن والسلامة العامة على مستوى الجمهورية.

وأشار مدبولي إلى أن المركز المقام في محافظة الغربية يُعد نموذجًا متكاملًا لمراكز إدارة الأزمات الحديثة، من حيث التجهيزات التكنولوجية المتطورة، والبنية التحتية المؤمنة، وهيكل التشغيل المتكامل، مؤكدًا وجود تكليفات واضحة لضمان التشغيل الفعلي للمركز على مدار الساعة، وتوفير التدريب المستمر للعناصر البشرية العاملة به، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستعداد الدائم.

من جانبه، أوضح اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن مركز السيطرة يُمثل أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى داخل المحافظة، وتم إنشاؤه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإنشاء شبكة موحدة للطوارئ على مستوى الجمهورية.

وأكد أن المركز مزود بأحدث تقنيات الاتصال والمراقبة وتحليل البيانات اللحظية، ما يُتيح سرعة الاستجابة للبلاغات وتفعيل التنسيق بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن فرق العمل بالمركز خضعت لبرامج تدريبية متخصصة وفقًا لأعلى المعايير العالمية لضمان الجاهزية التامة.

وأضاف المحافظ أن مركز السيطرة بالغربية يعمل كمركز إقليمي يخدم محافظات: الغربية، وكفر الشيخ، والمنوفية، والدقهلية، مما يُتيح الربط اللحظي بين هذه المحافظات في حالات الطوارئ، ويُعزز القدرة على إدارة الموارد والتدخل السريع، عبر منظومة مؤمنة ومتكاملة لتبادل البيانات والمعلومات.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من اللواء أحمد أنور، السكرتير العام لمحافظة الغربية، حول مكونات المركز وآليات عمله، حيث أوضح أن المركز يضم عددًا من القاعات التشغيلية والفنية، تشمل القاعة الرئيسية لغرفة العمليات التي تُعنى بمتابعة البلاغات والتنسيق اللحظي، بالإضافة إلى قاعة لإدارة الأزمات الكبرى تضم ممثلين عن 16 جهة تنفيذية تشمل المديريات والمرافق الحيوية، فضلًا عن قاعة اجتماعات لإدارة المواقف الطارئة، وغرفة تحكم إلكتروني مزودة بأحدث أنظمة المتابعة والكاميرات والاتصال اللحظي.

وأوضح السكرتير العام أن المركز يعمل بتكامل تام مع المنظومة القومية الموحدة للطوارئ، ويضمن التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئات الإسعاف والحماية المدنية وقطاعات البنية التحتية، بهدف تعزيز القدرة على اتخاذ القرار الفوري وتحقيق استجابة فعالة ومتكاملة في إدارة الأزمات.

ويأتي هذا المشروع في إطار التوجه الوطني نحو تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة السريعة والفعالة لمختلف التحديات، بما يسهم في ضمان استمرارية العمل وتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين في مختلف المحافظات.