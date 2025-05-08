عاجل- السيسي يصل مقر إقامته في موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر

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أحمد جودة - القاهرة - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى مقر إقامته بالعاصمة الروسية موسكو، في مستهل زيارة رسمية للمشاركة في احتفالات عيد النصر التي تقام غدًا الجمعة الموافق 9 مايو 2025، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في احتفالات عيد النصر، التي تُعد من أبرز المناسبات الوطنية في روسيا، في إطار العلاقات التاريخية والممتدة بين مصر وروسيا الاتحادية، والتعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة عددًا من الفعاليات الرسمية واللقاءات الثنائية التي تعكس عمق الشراكة بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية.

وتحمل هذه الزيارة أهمية دبلوماسية بالغة، كونها تؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات مع القوى الدولية الكبرى، وعلى رأسها روسيا، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويخدم المصالح المشتركة بين القاهرة وموسكو.