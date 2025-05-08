نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتفقد أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد بالغربية ويؤكد دعم الحكومة للمشروعات التنموية بالمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال تطوير كورنيش ترعة القاصد، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين، وذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة الغربية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح وافٍ من المهندس أشرف حواش، المشرف العام على المشروعات بالمحافظة، حول تفاصيل المشروع الذي يمثل أحد المشروعات التنموية الهامة في مدينة طنطا.

وأوضح حواش أن مشروع تطوير كورنيش ترعة القاصد يمتد من كوبري قحافة حتى كلية الهندسة بطول يبلغ نحو 2 كيلومتر، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه في مايو 2026.

وأضاف أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال أسفلتية حديثة، وأرصفة مشاة، وبناء برجولات تجميلية، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية، بالإضافة إلى أعمال الحفر والإحلال اللازمة لتقوية البنية التحتية على جانبي الترعة.

واستعرض حواش الموقف التنفيذي لمراحل المشروع، موضحًا أن المرحلة الأولى تتضمن تنفيذ أعمال التدبيش لجوانب حائط جسر الترعة بطول المشروع بالكامل، وهي حاليًا في طور التنفيذ.

كما تطرق إلى المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل أعمال رصف طريق "سكة الوسط" المتفرع من طريق (طنطا – بسيون / 43)، وصولًا إلى مستشفى محلة محرم المركزي، بإجمالي طول يبلغ 1200 متر، بالإضافة إلى تغطية مصرف امتداد شوبر بطول 100 متر، مشيرًا إلى أن نسبة التنفيذ في هذه المرحلة بلغت نحو 75% حتى الآن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جولته، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية والخدمية بالمحافظات، وعلى رأسها مشروعات الطرق والكباري وتطوير الترع، لما لها من أثر مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين، مشيدًا بسرعة إنجاز المشروع وتكامل مراحله.

ويأتي مشروع تطوير كورنيش ترعة القاصد ضمن خطة الدولة لتطوير المحاور الرئيسية في المحافظات ورفع كفاءة الطرق والخدمات الحيوية، بما يتماشى مع أهداف "رؤية مصر 2030" لتحسين مستوى المعيشة والتنمية المستدامة بالمناطق الحضرية.