نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموافقة على بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان أول يوليو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - • مجلس الإدارة يُقر بروتوكول التعاون مع محافظة أسوان لتوفير منافذ بمبنى الخدمات التكنولوجية التابع للمحافظة لتقديم خدمات الهيئة

• مجلس إدارة الهيئة يوافق على تعاقد الهيئة مع شركة "إي هيلث" لتقديم خدمات المنصة الرقمية الخاصة بتجميع وتحليل إيرادات الهيئة

• مجلس الإدارة يواصل جهوده لضمان الجاهزية الكاملة لتشغيل المنظومة في محافظات المرحلة الثانية دعمًا لاستدامة النظام وتحقيق العدالة الصحية لكل المصريين

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الدوري رقم (90) لمناقشة عددًا من الملفات والموضوعات الحيوية المتعلقة بتطوير وتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل. وذلك بحضور كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، وشيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.

وخلال الاجتماع، أحيط مجلس الإدارة بتقرير حول جاهزية محافظة أسوان للتشغيل الرسمي للمنظومة، ووافق مجلس الإدارة على توصية الإدارة التنفيذية ببدء التشغيل الرسمي بالمحافظة أول يوليو 2025، ورفع التوصية للسيد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وذلك للعرض على مجلس الوزراء.

كما أقر المجلس بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومحافظة أسوان لتوفير منافذ بمبنى الخدمات التكنولوجي التابع للمحافظة لتقديم خدمات الهيئة للمنتفعين. وتم تكليف الإدارة التنفيذية للهيئة بعرض دليل الهوية البصرية لمقرات الهيئة بالمحافظات المختلفة، والمُعد بالتعاون مع مركز تطوير البناء التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لعرضه على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم.

ووافق مجلس الإدارة خلال اجتماعه، على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مع شركة “إي هيلث” لتقديم خدمات المنصة الرقمية بهدف تقديم برامج تجميع وتحليل إيرادات الهيئة.

كما وافق المجلس، على اعتماد الإصدار الأول من دليل المخاطر المؤسسية للهيئة (السياسية والمنهجية)، وذلك في إطار تعزيز حوكمة الأداء المؤسسي وإدارة المخاطر بكفاءة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن مجلس الإدارة يواصل جهوده لضمان الجاهزية الكاملة لتشغيل المنظومة في محافظات المرحلة الثانية وما بعدها، دعمًا لاستدامة النظام وتحقيق العدالة الصحية لكل المصريين.

وأوضحت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية للتوسع في تطبيق المنظومة بكافة محافظات الجمهورية، مع التركيز على ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية نحو مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين.