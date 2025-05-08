نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية بمناسبة يوم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى كل من السفير أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم أوروبا".

وأكد الرئيس السيسي في برقيته على عمق العلاقات التاريخية والمتميزة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، متمنيًا لهذه العلاقات مزيدًا من التطور والازدهار في مختلف المجالات.

كما أوفد الرئيس السيسي، السيد محمد رضا السيد، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حيث قام بتقديم التهنئة بهذه المناسبة، مؤكدًا على التزام مصر بتعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتعد "يوم أوروبا" مناسبة هامة تخلد ذكرى إعلان شومان الذي وضع الأساس لإنشاء الاتحاد الأوروبي، وهو اليوم الذي يحتفل فيه الاتحاد بإنجازاته في سبيل تعزيز الوحدة والسلام بين الدول الأوروبية.