عاجل - الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر

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أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر التي ستُقام غدًا، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تُعد هذه الزيارة جزءًا من تعزيز العلاقات بين مصر وروسيا، حيث سيشارك الرئيس السيسي في الاحتفالات التي تُقام سنويًا في روسيا لإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

من المتوقع أن تشهد الزيارة العديد من اللقاءات الثنائية التي تسعى لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة.