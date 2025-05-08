نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس المتوقعة ليومي الخميس والجمعة: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس وغدًا الجمعة، حيث يُتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على جميع الأنحاء، ويستمر الطقس الحار نهارًا على أغلب المناطق، بينما سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس اليوم الخميس

تشير التوقعات إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس حار نهارًا مع شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدًا الجمعة

ستستمر درجات الحرارة المرتفعة يوم الجمعة، حيث تكون العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة. أما في السواحل الشمالية، فتصل العظمى إلى 35 درجة والصغرى 23 درجة.

شمال الصعيد سيشهد درجات حرارة مرتفعة أيضًا، حيث تصل العظمى إلى 38 درجة والصغرى 21 درجة، بينما جنوب الصعيد سيكون الأشد حرارة مع عظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

تحذيرات الأرصاد

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية، وخاصة في القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية ومدن القناة، والتي قد تؤثر على الرؤية الأفقية للسائقين.