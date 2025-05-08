نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل: الشروط والمواعيد والتفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن البدء في طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، المخصصة لتلبية احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل في جميع أنحاء مصر.

ويترقب الكثير من المواطنين التقديم للحصول على هذه الوحدات السكنية بأسعار مدعومة وشروط ميسرة.

مواعيد طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وزارة الإسكان أعلنت أن باب الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة 2025 سيُفتح عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في الفترة القادمة، وتحديدًا بين 21 مايو 2025 و4 يونيو 2025. ويتم الحجز عبر أسبقية الحجز.

أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025

من المقرر أن تشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي الجديدة لعام 2025، عددًا من المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك لتوفير وحدات سكنية للمواطنين في المدن الجديدة والمناطق التي تشهد طلبًا متزايدًا على الإسكان، وهذه المدن تشمل:

حدائق العاصمة

بدر

6 أكتوبر

حدائق أكتوبر

العاشر من رمضان

15 مايو

رشيد

العلمين الجديدة

بني سويف الجديدة

المنيا الجديدة

ناصر غرب أسيوط

أسوان الجديدة

وبعض المناطق في الدقهلية، دمياط، البحر الأحمر، المنيا، مطروح.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها، ومنها:

الجنسية والعمر: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن لا يقل عمره عن 21 عامًا وقت فتح باب الحجز.

عدد الوحدات المسموح بها: يُمنع من التقدم للحصول على أكثر من وحدة سكنية الأسرة الواحدة.

عدم الاستفادة السابقة: يجب أن لا يكون المتقدم أو أسرته قد استفادوا من أي وحدة سكنية سابقة في مشروعات إسكان اجتماعي أخرى مثل «دار مصر» أو «سكن مصر».

التمويل العقاري: يجب أن لا يكون للمتقدم أو أسرته تمويل تعاوني أو دعم مالي من مشروعات سكنية سابقة أو أي جهة تقدم دعمًا للوحدات السكنية.

شروط التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل

تُقدم وزارة الإسكان للمواطنين فرصة التملك عبر نظام التمويل العقاري بمعدلات فائدة مخفضة، والتي تشمل:

محدو الدخل: فائدة بنسبة 8% سنويًا، بمقدم 50 ألف جنيه.

متوسطو الدخل: فائدة بنسبة 12% سنويًا، بمقدم 100 ألف جنيه.

وقد أكدت الوزارة أن كافة التفاصيل المتعلقة بمقدمات الحجز والمصاريف الإدارية والتسجيل ستكون متاحة في كراسة التقديم عبر الإنترنت.

الحد الأقصى للدخل للمستفيدين

محدو الدخل: الحد الأقصى صافي الدخل السنوي هو 144 ألف جنيه (12 ألف جنيه شهريًا) للفرد و180 ألف جنيه (15 ألف جنيه شهريًا) للأسرة.

متوسطو الدخل: الحد الأقصى صافي الدخل السنوي هو 240 ألف جنيه (20 ألف جنيه شهريًا) للفرد و300 ألف جنيه (25 ألف جنيه شهريًا) للأسرة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

أوضحت الوزارة المستندات الأساسية التي يجب على المتقدمين توفيرها، ومنها:

شهادة دخل معتمدة وحديثة.

إيصال مرافق حديث (كهرباء – مياه – غاز).

قسيمة الزواج المميكنة.

برنت تأميني (إن وجد).

صور شهادات ميلاد الأطفال.

صور الرقم القومي للزوج والزوجة.

إيصال سداد مبلغ جدية الحجز.

إيصال سداد قيمة كراسة الشروط.

الإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع.

استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة.