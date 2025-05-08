نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مقاول كسره وردمه دون إخطار»".. المهندسين تكشف سبب اشتعال خط الغاز بطريق الواحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرت لجنة من نقابة المهندسين الفرعية في الجيزة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى الفحام، اليوم زيارة ميدانية إلى موقع حادث اشتعال خط الغاز بغرب سوميد في طريق الواحات، حيث شارك في المعاينة كل من المهندسة هدى صابر، المهندس مصطفى محمد مصطفى، المهندس مبروك عبدالله عامر، المهندس محمد عبدالحميد كامل، والمحامي محمود ربيع.

تفاصيل الحادث

كشفت المعاينة، استنادًا إلى شهادات الشهود، أن الحادث وقع بسبب كسر خط الغاز أثناء عملية الحفر بواسطة لودر، حيث قام أحد المقاولين بردم الخط دون إخطار الجهات المعنية، ما أدى إلى تسرب كثيف للغاز.

وفي اليوم التالي، وأثناء تنفيذ أعمال أخرى بالمنطقة، تم رصد رائحة غاز قوية دون أي تحرك للإبلاغ عن التسرب.

وقد أدى تراكم الغاز في الهواء وارتفاع درجات الحرارة وكثافة المرور إلى اشتعال النيران ووقوع حرائق ضخمة أسفرت عن وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين بإصابات بالغة.

غياب التحذيرات وإجراءات السلامة

كما تبين للجنة المعاينة غياب أي لوحات تحذيرية أو إشارات تدل على وجود خط الغاز أو طبيعة الأعمال الجارية في الموقع، مما يفاقم من خطر الحوادث ويسهم في زيادة حجم الكارثة.

إجراءات النقابة

أكدت نقابة المهندسين الفرعية بالجيزة أنها ستقوم بإعداد تقرير فني شامل عن الزيارة والمعاينة، يتضمن المخالفات الواضحة التي تم رصدها في موقع الحادث.

سيتم رفع هذا التقرير إلى جميع الوزارات والجهات المعنية، مع الدعوة لاتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لمحاسبة المسؤولين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.