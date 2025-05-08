نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنفيذًا لتوجهيات الرئيس.. صندوق تحيا مصر يوفر أسواق حضارية مجمعة للباعة بالمقطم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم صندوق تحيا مصر، صباح اليوم الخميس، فعالية كبرى لافتتاح أسواق حضارية متكاملة الخدمات بالمقطم، وتضمنت الفعالية افتتاح المرحلة الأولى من المحلات للباعة المستفيدين بسوقي عمار بن ياسر وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحرص الدولة المصرية على إنشاء أسواق حضارية متكاملة الخدمات بالأحياء المختلفة.



كان صندوق "تحيا مصر" قد أقام سوقي عمار بن ياسر وعبد المجيد محمود الحضاريين بالمقطم، بخدمات متكاملة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة، وذلك لمواجهة الأسواق العشوائية غير المنظمة والحد من مخالفات الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة

والطرق العامة وتعطيل المرور بالإضافة إلى توفير بيئة حضارية للباعة والمتسوقين والحفاظ على المظهر العام وصحة المواطنين من خلال الالتزام باشتراطات السلامة والنظافة والرقابة المستمرة.



وشهدت الفعالية حضور السيد اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر وعدد من قيادات محافظة القاهرة، وسط حالة من البهجة والسعادة من جانب الباعة الذين تم نقلهم للأسواق الجديدة، خاصة أنها أسواق متكاملة الخدمات ومزودة بأنظمة الإنذار الآلي ومكافحة الحرائق، ومدعومة بكل وسائل الحماية والأمان مع توافر المرافق اللازمة (مياه، كهرباء، صرف صحي).



الجدير بالذكر أنه كان قد تم تسليم عقود المحلات للباعة الذين تم نقلهم من سوق الزلزال العشوائي إلى السوقين الجديدين، سوق عمار بن ياسر الحضاري المقام على مساحة 5 أفدنة ويتكون من مبنى إداري و95 محلًا بمساحة 18 مترًا للمحل الواحد مخصصة لمختلف الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى 4 أفران متنوعة و20 محلًا خارجيًا وكافيتريا و2 شواية ومنطقة مظلات و5 مناطق انتظار، وسوق عبد المجيد محمود الذي يضم 4 مولات تجارية بإجمالي 222 محلًا وكافيتريا وشواية ومنطقة مظلات و2 فرن متنوع و7 مناطق انتظار ومسجد.

ويؤكد صندوق "تحيا مصر" على مواصلته إنشاء ودعم المشروعات التنموية، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، والتي تهدف لرفع كفاءة وجودة حياة المواطن المصري في المقام الأول، وتقديم أفضل الخدمات اليومية له، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية والجمهورية الجديدة.