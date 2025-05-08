رئيس الوزراء: أرصدة طبية تكفي لمدة 6 أشهر والدولة تولي الصحة الأولوية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك أرصدة طبية احتياطية تكفي مستشفيات مصر لمدة 6 أشهر، مما يعكس استعداد الدولة لمواجهة أي تحديات طبية قد تطرأ.

وأكد مدبولي أن قطاع الصحة يظل في مقدمة أولويات الحكومة رغم التحديات العديدة التي تواجه البلاد.

الاستثمار في قطاع الصحة والمشروعات الطبية الكبرى

وأشار مدبولي إلى أن منظومة الغسيل الكلوي في مصر تضم 60 ألف مريض، لافتًا إلى أنها منظومة متكاملة تعمل جنبًا إلى جنب مع منظومة الطوارئ والخط الساخن في حالات الطوارئ، بهدف تقديم خدمات صحية سريعة وفعالة للمواطنين.

وفي تصريحات صحفية خلال زيارته إلى محافظة الغربية، أكد رئيس الوزراء أن مشروع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد بمنطقة سبرباي بمركز طنطا يُعد واحدًا من أضخم المشروعات الطبية في مصر، بتكلفة تصل إلى مليار جنيه.

كما قدم مدبولي تحية تقدير للأطباء والأطقم الطبية على رسالتهم النبيلة في خدمة المرضى، قائلًا: "كل التقدير والاحترام للأطباء".

جولة تفقدية في محافظة الغربية لتطوير المنظومة الصحية

خلال جولته التفقدية بمحافظة الغربية، أكد رئيس الوزراء على أهمية ملف الصحة في خطط الدولة المستقبلية، مشيرًا إلى أن هناك تطورًا كبيرًا في المنظومة الصحية في المحافظة.

وأوضح مدبولي أن محافظة الغربية تضم 43 مستشفى، تحتوي على أكثر من 7 آلاف سرير، مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية في مختلف مناطق المحافظة.