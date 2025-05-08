نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء: قطاع الصحة أولى أولويات الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسير على الطريق الصحيح رغم التحديات العديدة، مشيرًا إلى أن قطاع الصحة يتصدر أولويات الحكومة.

وأوضح أن منظومة الغسيل الكلوي في مصر تضم حاليًا نحو 60 ألف مريض، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة جزء من نظام صحي متكامل، جنبًا إلى جنب مع منظومة الطوارئ والخط الساخن، التي تعمل على تلبية احتياجات المواطنين في حالات الطوارئ.

وفي تصريحات صحفية خلال زيارته إلى محافظة الغربية، أكد مدبولي أن مشروع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد بمنطقة سبرباي بمركز طنطا يُعد واحدًا من أضخم المشروعات الطبية في مصر، حيث تصل تكلفته إلى مليار جنيه.

كما أشاد بالأطقم الطبية، معبرًا عن تقديره لجهودهم ورسالتهم المقدسة في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، مقدما التحية لجميع الأطقم الطبية العاملة في مختلف أنحاء البلاد.

جولة تفقدية في محافظة الغربية

وخلال جولته التفقدية بمحافظة الغربية، ركز رئيس الوزراء على ملف الصحة، مؤكدًا اهتمام الدولة المتزايد بقطاع الصحة، والعمل المستمر على تطويره.

وأشار مدبولي إلى أن المحافظة تضم 43 مستشفى، تحتوي على أكثر من 7 آلاف سرير، لافتًا إلى أن هذه الأعداد تعكس تطورًا ملحوظًا في المنظومة الصحية بالمحافظة.