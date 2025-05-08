عاجل - وزير العمل ومحافظ القاهرة يتفقدان أماكن انتظار لائقة لعمال التراحيل في باب الشعرية

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد وزير العمل السيد محمد جبران، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اليوم الخميس، المقاعد الجديدة التي تم إنشاؤها بشكل لائق لعمال اليومية والتراحيل في منطقة باب الشعرية بالقاهرة، كمرحلة أولى من المشروع.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتوفير أماكن آمنة للعمال بعيدًا عن الشوارع، وتحميهم من حرارة الصيف وبرودة الشتاء.

توفير حياة كريمة للعمال

وأوضح الوزير جبران أن هذه المقاعد تم تمويلها من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوفير بيئة لائقة للعمال، وتحقيق دمجهم في منظومة الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة.

وأكد أن فئة عمال التراحيل والعمالة اليومية على رأس أولويات الوزارة خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى أهمية توفير كل أشكال الدعم والحماية لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تعاون مثمر بين وزارة العمل ومحافظة القاهرة

من جانبه، أشاد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر بالتعاون المثمر بين المحافظة ووزارة العمل في إنشاء هذه المقاعد في منطقة باب الشعرية كمرحلة أولى.

وأكد أن هذه المبادرة تعكس حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على تحسين مستوى حياة المواطنين، وخاصة فئة العمال اليومية والتراحيل، وتوفير بيئة آمنة وصحية لهم.

خطة الوزارة لدعم العمال غير المنتظمين

يُذكر أن وزير العمل السيد محمد جبران قد قام، منذ توليه حقيبة الوزارة في يوليو 2024، بجولات ميدانية في شوارع القاهرة، حيث التقى بعدد من عمال التراحيل واليومية، وتعهد بتقديم الدعم الكامل لهم، والبدء في حصرهم، ودمجهم في منظومة الحماية الاجتماعية التي تهدف الوزارة لتوفيرها لهم.

تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى تحسين وضع العمالة غير المنتظمة وتوفير الحياة الكريمة لهم بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية في توفير الرعاية اللازمة لكافة فئات المجتمع.