عاجل- صندوق تحيا مصر يفتتح أسواق حضارية جديدة بالمقطم لتعزيز جودة الحياة للمواطنين

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح صندوق تحيا مصر، صباح اليوم الخميس، أسواقًا حضارية جديدة في منطقة المقطم، ضمن جهود الدولة لتوفير بيئة حضارية وآمنة للباعة الجائلين والمتسوقين.

جاءت الفعالية كجزء من المرحلة الأولى من تطوير أسواق عمار بن ياسر وعبد المجيد محمود، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز النظام في الأسواق.

أسواق حضارية متكاملة الخدمات للمواطنين

تعد هذه الأسواق أحد أكبر المشروعات التنموية التي دعمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة.

ويأتي هذا المشروع في إطار مواجهة الفوضى التي تسببها الأسواق العشوائية، حيث يتم نقل الباعة إلى أسواق مجهزة بكافة الخدمات اللازمة لضمان الراحة والأمان لهم وللمتسوقين على حد سواء.

كما توفر هذه الأسواق بيئة صحية تراعي شروط السلامة والنظافة، مما يسهم في تحسين المظهر العام والمحافظة على صحة المواطنين.

حضور رسمي وتشديد على دور صندوق تحيا مصر في التنمية

وقد شهدت الفعالية حضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات صندوق تحيا مصر.

وفي تصريحاتهم، أشاد الحضور بالمجهودات الكبيرة التي بذلها صندوق تحيا مصر في تطوير هذه الأسواق، والتي تهدف إلى توفير بيئة تجارية منظمة للباعة والمستهلكين على حد سواء.

تفاصيل أسواق عمار بن ياسر وعبد المجيد محمود

تتضمن أسواق عمار بن ياسر وعبد المجيد محمود مرافق حديثة، مثل أنظمة الإنذار الآلي ومكافحة الحرائق، بالإضافة إلى خدمات ضرورية من كهرباء ومياه وصرف صحي.

سوق عمار بن ياسر يقع على مساحة 5 أفدنة ويتكون من 95 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى 4 أفران ومناطق انتظار متعددة، بينما يضم سوق عبد المجيد محمود 222 محلًا تجاريًا موزعة على 4 مولات تجارية ومرافق أخرى مثل الكافيتريات والأفران.

التوجهات المستقبلية لصندوق تحيا مصر

أكد صندوق تحيا مصر في بيان رسمي أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة، مشيرًا إلى استمراره في تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى رفع مستوى الخدمات اليومية للمواطنين.

ولفت الصندوق إلى أن تطوير الأسواق الحضارية يأتي كجزء من رؤية الدولة لتحقيق "الجمهورية الجديدة"، التي تعتمد على تحسين البنية التحتية في مختلف القطاعات.