رئيس الوزراء: مشروع مستشفى أورام طنطا الجديد من أولويات الدولة في تطوير القطاع الصحي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تسير على الطريق الصحيح في ظل التحديات الكثيرة التي تواجهها، مشددًا على أن قطاع الصحة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارته اليوم لمحافظة الغربية، حيث تفقد مشروع إنشاء مستشفى أورام طنطا الجديد بمنطقة سبرباي في مركز طنطا، وهو المشروع الذي يُعد من أبرز وأضخم المشروعات الطبية في مصر بتكلفة تبلغ مليار جنيه.

مستشفى أورام طنطا: مشروع ضخم بتكلفة مليار جنيه

وأشاد مدبولي بالأطقم الطبية في مصر، مثنيًا على رسالتهم المقدسة ودورهم الكبير في تحسين خدمات الرعاية الصحية، وموجهًا لهم تحية تقدير واعتزاز.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير النظام الصحي، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق تحسينات جذرية في جودة الخدمات الطبية.

تحسين البنية الصحية في الغربية

وأوضح رئيس الوزراء أن جولته التفقدية في محافظة الغربية تركزت على ملف الصحة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير هذا القطاع.

وأشار إلى أن هناك تطورًا ملحوظًا في المنظومة الصحية، وأن محافظة الغربية تشهد تحسينات كبيرة في هذا المجال.

وتابع مدبولي قائلًا: "محافظة الغربية تضم 43 مستشفى، تحتوي على أكثر من 7 آلاف سرير، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات المواطنين."

الخطط المستقبلية لتحسين الرعاية الصحية

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذا التطور يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، وهو جزء من استراتيجية شاملة لتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.