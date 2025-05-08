ضبط تشكيلين عصابيين يستخلصان مادة من عقار طبى لتصنيع مخدر الآيس وتهريبها خارج البلاد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 مايو 2025 03:36 مساءً - تستمر نجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمهربى المواد المخدرة والحيلولة دون إتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالتنسيق مع جهات الوزارة المعنية قيام تشكيلين عصابيين ضما (10 عناصر إجرامية "يحملون جنسيات أجنبية") تخصص نشاطهما الإجرامى فى إستخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تُستخدم فى تصنيع مخدر الآيس، وقيامهما بتعبئة تلك المادة المستخلصة داخل أكياس مواد غذائية تمهيداً لتهريبها خارج البلاد وإتخاذهما من شقتين سكنيتين وفيلا كائنين بنطاق محافظتى "القاهرة والجيزة" مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبط عناصرهما ، وبحوزتهم (قرابة 57 كيلو جرام "من المادة المستخلصة" – أكثر من 57 ألف قرص لعقار طبى - الأدوات والمعدات المستخدمة فى عملية إستخلاص المادة من العقاقير الطبية – عبوات مختلفة لمنتجات غذائية بعضها مُعاد تعبئتها بالمادة المستخلصة - مبالغ مالية عملات " أجنبية ومحلية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .