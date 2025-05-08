رئيس هيئة الرعاية الصحية والرئيس التنفيذي لشركة دانون يشهدان توقيع مذكرة تفاهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 مايو 2025 03:36 مساءً - شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسيد كريستان شتامكويتر، الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وعضو اللجنة التنفيذية لشركة دانون، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة دانون مصر، الشركة الرائدة عالميًا في مجال الأغذية والمشروبات.

مثّل الهيئة العامة للرعاية الصحية في توقيع البروتوكول الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، فيما مثّل شركة دانون مصر، الأستاذ هشام رضوان رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية: يهدف البروتوكول إلى تعزيز سبل التعاون المشترك بين الطرفين في مجال التغذية العلاجية، من خلال توفير منتجات غذائية ومشروبات مغذية للمرضى داخل منشآت الهيئة، خاصةً الحالات التي تحتاج إلى دعم غذائي متخصص، إضافة إلى تدريب أطباء التغذية على آخر المستجدات في ذلك المجال.

فيما يتضمن البروتوكول مشاركة دانون مصر في الحملات الصحية والتوعوية التي تنفذها الهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يسهم في دعم صحة المواطنين وتبني نمط حياة صحي سليم ورفع الوعي بمفاهيم التغذية الصحية السليمة كأحد عناصر الوقاية والعلاج.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، حرص الهيئة المستمر عل عقد شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لدعم جودة الخدمات الصحية داخل منشآتها، لافتًا لأهمية دمج القطاع الخاص في الاستثمار الصحي، بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية للمستفيدين بنظام التأمين الصحي الشامل.

مشيرًا إلى أن التغذية العلاجية تمثل أحد الركائز الأساسية في رحلة علاج المرضى، لا سيما في الحالات المزمنة والحرجة، بما يسهم في تحسين النتائج الصحية، وأضاف : نسعى لضمان حصول المرضى على خدمات صحية متكاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية تشمل الرعاية الطبية والدعم الغذائي.

ومن جانبه، أعرب السيد كريستان شتامكويتر، الرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وعضو اللجنة التنفيذية لشركة دانون، عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا أن ذلك يأتي انطلاقًا من التزام دانون العالمي بدعم الصحة العامة من خلال التغذية السليمة، وأن الشراكة مع الهيئة تُعد خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف داخل مصر.

وتابع: تفخر دانون بالمساهمة في دعم المرضى داخل مستشفيات الهيئة، لا سيّما الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير منتجات تغذوية متخصصة تلبي احتياجاتهم الصحية، مؤكدًا تطلع دانون إلى توسيع نطاق الشراكة في المستقبل بما يخدم أهداف التنمية الصحية المستدامة.

هذا، وقد حضر توقيع البروتوكول من هيئة الرعاية الصحية كلٌ من، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات المالية والاكتوارية، والدكتور أحمد حماد مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتور محمد سامي، مساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل وتنمية الموارد ومدير الإدارة العامة للموارد البشرية، واللواء مهندس شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشؤون الهندسية والنشروعات، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتورة هبة عويضة، مدير عام إدارة البحوث والتطوير، والدكتور حاتم رمضان، مدير عام الإدارة الفندقية، والدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الرعاية الأولية، والدكتور محمد أيوب، عضو المكتب الفني للمدير التنفيذي للهيئة.

بينما حضر مراسم توقيع البروتوكول من جانب شركة دانون مصر كلٌ من الأستاذ أحمد طلعت، مدير الشؤون المؤسسية والقانونية، والدكتورة فرح زادا، مديرة الاتصالات بالشركة، إلى جانب ممثلي شركة لينكس للاستشارات والعلاقات العامة، وهم الأستاذة لمياء محمود، رئيس الشؤون الحكومية، والدكتورة أيتن أحمد، مديرة السياسات العامة بالشركة.