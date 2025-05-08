أخبار مصرية

ضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تزيد عن 5 ملايين جنيه في 24 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

ضبط قضايا إتجار بالعملات الأجنبية بقيمة تزيد عن 5 ملايين جنيه في 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 مايو 2025 02:30 مساءً - تستمر الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

 

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه).

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا