ضبط 3 أشخاص سرقوا كابلات كهربائية خاصة بإنارة الطريق العام في القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 مايو 2025 02:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (مهندس بالحى بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مجموعة من الكابلات الكهربائية الخاصة بإنارة إحدى الطرق بنطاق دائرة القسم .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 عاطلين لـ 2 منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (الكابلات الكهربائية ;المستولى عليها).

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهم بإرتكاب واقعتى سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.