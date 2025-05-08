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ضبط 3 أشخاص سرقوا كابلات كهربائية خاصة بإنارة الطريق العام في القاهرة

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ضبط 3 أشخاص سرقوا كابلات كهربائية خاصة بإنارة الطريق العام في القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 مايو 2025 02:30 مساءً - فى إطار كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (مهندس بالحى بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة مجموعة من الكابلات الكهربائية الخاصة بإنارة إحدى الطرق بنطاق دائرة القسم .

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 عاطلين لـ 2 منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (الكابلات الكهربائية ;المستولى عليها).

 

وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهم بإرتكاب واقعتى سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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